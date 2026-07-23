Ηράκλειο: Τα φθαρμένα και βρεγμένα χαρτονομίσματα που άρπαξαν, οδήγησαν στην εξιχνίαση της κλοπής!

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής ποσού ύψους 10.000- 12.000 ευρώ προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί Ρομά, οι οποίοι, έως τώρα, δεν έχουν συλληφθεί. Τη σχετική καταγγελία έκανε ένας 83χρονος, ο οποίος ανέφερε ότι άγνωστοι άρπαξαν, στις 15 Ιουλίου, από το σπίτι του το διόλου ευκαταφρόνητο αυτό χρηματικό ποσό.

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