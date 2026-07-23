Ελλάδα Κρήτη

Ηράκλειο: Τα φθαρμένα και βρεγμένα χαρτονομίσματα που άρπαξαν, οδήγησαν στην εξιχνίαση της κλοπής!

Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, περισσότερο όμως αγαπάει τον νοικοκύρη...

Cretalive
Cretalive
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής ποσού ύψους 10.000- 12.000 ευρώ προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί Ρομά, οι οποίοι, έως τώρα, δεν έχουν συλληφθεί. Τη σχετική καταγγελία έκανε ένας 83χρονος, ο οποίος ανέφερε ότι άγνωστοι άρπαξαν, στις 15 Ιουλίου, από το σπίτι του το διόλου ευκαταφρόνητο αυτό χρηματικό ποσό.

Διαβάστε για την εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής στο Ηράκλειο.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader