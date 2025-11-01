Ηράκλειο: Θρίλερ στον Μασταμπά – Η φωτιά, η σακούλα στο κεφάλι και το μαχαίρι με αίμα

Η γειτονιά του Μασταμπά παραμένει βουβή. Μόνο η μυρωδιά της καμένης σάρκας και του καπνού θυμίζει την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στην οδό Χαλέπα, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, ενώ ο δεύτερος γιος της οικογένειας πήδηξε στο κενό και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς όλα δείχνουν πως το φλεγόμενο σπίτι έκρυβε κάτι πολύ περισσότερο από μια τυχαία πυρκαγιά.

«Πρόκειται για εγκληματική πράξη» λέει ο Μπαλάσκας - Που κατευθύνονται οι έρευνες

Αναφερόμενος στο οικογενειακό δράμα, ο Σταύρος Μπαλάσκας, μίλησε στο Action 24 και έκανε γνωστό πως «η ουσία είναι πως η πρώτη εικόνα που πήρε η Αστυνομία όσον αφορά την εγκληματική πράξη, είναι ότι το άτομο στο ειδικά διαμορφωμένο κρεβάτι ήταν καλυμμένος με σακούλα άρα η υπόθεση μας πάει στο ότι ο αδερφός έβαλε φωτιά να τους κάψει. Και μετά αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει» είπε χαρακτηριστικά για το σενάριο που εξετάζει σοβαρά η Αστυνομία ενώ εξήγησε πως η ηλικιωμένη γυναίκα δεν κάηκε αλλά πέθανε από τις αναθυμιάσεις.

Όσον αφορά, την κατάσταση υγείας του δεύτερου γιου της οικογένειας και την σχέση που είχε με τους ανήμπορους συγγενείς του, ο αστυνομικός αναλυτής υπογράμμισε: «Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση ο αδερφός. Πήδηξε στο κενό και είχε και ασφάλεια από την φωτιά στην ταράτσα οπότε η Αστυνομία κατευθύνεται στο ότι πήγε να αυτοκτονήσει. Τους περιέθαλπε, τους έπαιρνε τα φάρμακά τους κάποια στιγμή μπορεί να "φλίπαρε"», τόνισε.

«Ήταν ήσυχοι άνθρωποι» – Μια οικογένεια που κατέρρευσε μέσα σε μια νύχτα

Οι κάτοικοι του Μασταμπά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, μιλούν για μια οικογένεια με προβλήματα υγείας, απομονωμένη τα τελευταία χρόνια.

Η 85χρονη μητέρα και ο ένας γιος της, που ήταν κατάκοιτος μετά από εγκεφαλικό, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Ο δεύτερος γιος, περίπου 60 ετών, απεγκλωβίστηκε αρχικά από την Πυροσβεστική, ωστόσο λίγο αργότερα ανέβηκε ξανά στο κτίριο και πήδηξε από την ταράτσα, μπροστά στα μάτια αστυνομικών και περιοίκων που προσπαθούσαν να τον αποτρέψουν.

«Ήταν σαν χαμένος. Δεν μιλούσε, κοιτούσε το κενό», περιγράφει γείτονας που βρέθηκε στο σημείο.

Τα ευρήματα που σοκάρουν – Η σακούλα, οι δύο εστίες φωτιάς και το μαχαίρι

Η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες στο εσωτερικό του σπιτιού χαρακτηρίζεται από αστυνομικές πηγές ως «σκηνικό φρίκης». Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του σαλονιού, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ο γιος της εντοπίστηκε νεκρός σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με σακούλα στο κεφάλι.

Η Πυροσβεστική κατέγραψε δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

Κατά την αυτοψία, οι Αρχές εντόπισαν μαχαίρι με ίχνη αίματος κοντά στην είσοδο του σπιτιού και σακουλάκι με αίμα στην ταράτσα, στο σημείο από το οποίο πήδηξε ο τραυματίας. Όλα τα ευρήματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου εξετάζουν αν πρόκειται για διπλό έγκλημα ή τραγική οικογενειακή κατάρρευση.

Ο 60χρονος στο νοσοκομείο – Σε κρίσιμη κατάσταση, υπό φρούρηση

Ο τραυματισμένος άνδρας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά σοβαρή, ενώ βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση, καθώς θεωρείται βασικό πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μετά το φρικτό περιστατικό.

Η κόρη της οικογένειας ζει το απόλυτο δράμα

Η κόρη της άτυχης ηλικιωμένης, που ζει λίγα μέτρα πιο κάτω, ειδοποιήθηκε από τους γείτονες και έτρεξε στο σημείο, για να αντικρίσει τη μητέρα και τον αδελφό της νεκρούς και τον άλλο αδελφό της να χαροπαλεύει. «Δεν μπορεί να συνέλθει. Μιλάμε για μια γυναίκα που μέσα σε λίγες ώρες έχασε τα πάντα», αναφέρουν άνθρωποι του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής «διαβάζει» τις στάχτες

Το έργο των Αρχών είναι δύσκολο, καθώς το σπίτι έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Παρά ταύτα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η φωτιά δεν προκλήθηκε από τυχαίο περιστατικό.

Η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως θρίλερ με πολλαπλές εκδοχές, ενώ το ανακριτικό της Πυροσβεστικής συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα, περιμένοντας και το πόρισμα του ιατροδικαστή για να διαλευκανθεί πλήρως το τι ακριβώς συνέβη μέσα στη μαύρη νύχτα της οδού Χαλέπα.

Στον Μασταμπά, οι κάτοικοι ανάβουν κεράκια έξω από το καμένο σπίτι και ψιθυρίζουν μόνο μία φράση: «Μακάρι να μάθουμε ποτέ γιατί έγινε αυτό...»