Ελλάδα Κρήτη

Ηράκλειο: Θρήνος για τον θάνατο του 68χρονου γιατρού

Συγκλονισμένοι με το τραγικό τέλος, οι συνάδελφοι του και όλοι όσοι τον γνώριζαν.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε κατάσταση σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται η τοπική κοινωνία και κυρίως η ιατρική κοινότητα του Ηρακλείου, με αφορμή το θάνατο γνωστού γιατρού, ο οποίος εντοπίστηκε απαγχονισμένος από τη σύζυγό του – επίσης γιατρό – λίγο μετά τις 4.00 το απόγευμα της Δευτέρας, στο σπίτι όπου διέμεναν, σε περιοχή στα ανατολικά της πόλης.

