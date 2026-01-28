Ηράκλειο: Τι λέει ο παππούς για τη φροντίδα των οκτώ παιδιών

Τη δική του εκδοχή για τα όσα εξελίχθηκαν το τελευταίο διάστημα και οδήγησαν τα οχτώ παιδιά της φυλακισμένης κόρης και του γαμπρού του προσωρινά στα "χέρια" της κοινωνικής υπηρεσίας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, δίνει ο 60χρονος παππούς, ο οποίος υποστηρίζει ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να ανταπεξέλθει στη φροντίδα τους, καθώς βρέθηκε μόνος, χωρίς ουσιαστική στήριξη και χωρίς οικονομικούς πόρους.

Τι υποστηρίζει ο παππούς για τη φροντίδα των οκτώ παιδιών της φυλακισμένης κόρης και του γαμπρού.