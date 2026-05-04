Ηράκλειο: Βίντεο από την προσπάθεια παράσυρσης του πορτιέρη μετά το άγριο επεισόδιο στο μπαρ

Νέο αποκαλυπτικό βίντεο καταγράφει στιγμή προς στιγμή την απόπειρα εμβολισμού του 57χρονου Αλβανού «πορτιέρη» από το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν τα δύο αδέλφια και ο ανήλικος φίλος τους. Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει με λεπτομέρειες όσα είδε: «Το λευκό αυτοκίνητο έκανε οπισθοπορεία και με αστραπιαίες κινήσεις έβαλε μπρος και με ταχύτητα επιχείρησε να πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο που την τελευταία στιγμή απέφυγε το χτύπημα, πέφτοντας στο έδαφος από την πλευρά του πεζοδρομίου. Έκανε και πάλι οπισθοπορεία και τότε τράκαρε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση έπεσε στο οδόστρωμα και το σκαμπό που ήταν «καρφωμένο» πάνω στο όχημα. Αμέσως μετά είδα δύο νεαρούς να βγαίνουν από το λευκό αυτοκίνητο και να τρέχουν. Αρχικά βγήκε ένας νεαρός που καθόταν πίσω, από την πλευρά του οδηγού και στην συνέχεια ο οδηγός που κόντεψε να πέσει σε διερχόμενο όχημα».

Ο μάρτυρας, εκείνη τη στιγμή, δεν γνώριζε ποιος ήταν ο άνδρας που έκανε «βουτιά» για να γλιτώσει.

Ο 57χρονος, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, είχε δεχτεί μαχαιριά στο μηρό και έχανε πολύ αίμα, όμως κατάφερε να κυνηγήσει τους δράστες μαζί με άλλους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει σε ακινησία για περίπου δέκα ημέρες.

Η αστυνομία έχει λάβει δείγμα DNA για ταυτοποίηση με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο δρόμο και το πεζοδρόμιο, ενώ ο τραυματίας αναμένεται να δώσει και συμπληρωματική κατάθεση.

Την ίδια ώρα, από το περιβάλλον του 57χρονου υποστηρίζεται ότι δεν ήταν εκείνος που έριξε "πόρτα" στους νεαρούς, αλλά άλλος συνάδελφός του.