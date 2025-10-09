Ηράκλειο: «Ξέμεινε» από γερανούς το εμπορικό λιμάνι, στον… αέρα φορτοεκφορτώσεις και επιχειρηματίες!

Με έναν πολύ μικρό γερανό που μπορεί να “σηκώσει” το πολύ έως 15 τόνους ξέμεινε το εμπορικό λιμάνι του Ηρακλείου, αφού οι υπόλοιποι εννέα τέθηκαν σταδιακά εκτός λειτουργίας.

Το μοναδικό μηχάνημα που είχε απομείνει χάλασε προσφάτως, κι ενώ το κοντέινερ που καταφθάνει σε λίγες ημέρες - με πλοίο- κινδυνεύει να μείνει στον… αέρα, όπως και οι άμεσα ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις!

