Το Ιβανώφειο ήταν κατάμεστο για ακόμα ένα παιχνίδι στο μεγάλο παιχνίδι του Ηρακλή κόντρα στην ΑΕΚ. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς βρέθηκε στο +12 στα μέσα της τρίτης περιόδου, όμως από εκείνο το σημείο η Ένωση άλλαξε πλήρως την εικόνα της. Η Ένωση βρήκε μεγάλα σουτ από Μπάρτλεϊ και Ερτέλ και με τον Λαερεντζάκη να έχει συνεισφορά στο τέλος έφτασε στη νίκη και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Έτσι οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στο 3-5.

Τεράστια εμφάνιση από τον Νέλι Τζόζεφ με 25 πόντους και 13 ριμπάουντ, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να κάνει σπουδαία πράγματα τα τελευταία λεπτά και να μετράει 22 πόντους, ενώ 16 πόντους και 8 ασίστ μέτρησε ο Τομά Ερτέλ. Για τον Ηρακλή, η μεγάλη εμφάνιση του Τζέικ Φόρεστερ με 22 πόντους και οι 13του Λεκιού δεν ήταν αρκετοί.

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες και να πηγαίνουν χέρι χέρι (6-6, 4′). Ο Τζόζεφ έβαλε την ΑΕΚ μπροστά για πρώτη φορά στο ματς, όμως ο Ηρακλής απάντησε με Μέλβιν και Μαστρογιαννόπουλο (12-7, 7′). Ο Νόλεϊ προσπάθησε να μειώσει, αλλά ο Ηρακλής είχε καθαρό μυαλό και αντέδρασε με Χόρχλερ και Μέλβιν (15-11, 9′). Η ΑΕΚ ισορρόπησε στο τέλος και ο Τσαλμπούρης ισοφάρισε σε 15-15.

Ο Λεκιού έγινε παράγοντας στην επίθεση για τον Ηρακλή και ο Γηραιός έχτισε διαφορά (20-15, 11′). Η ΑΕΚ έμεινε κοντά στο σκορ χάρη στον Τσαλμπούρη (22-20, 13′). Ο Ηρακλής είχε πάρει τον έλεγχο της κατάστασης και με τους Φόρεστερ και Στάιλς να δίνουν λύσεις κατάφερε να χτίσει διψήφια διαφορά (32-22, 15′). Ο Φόρεστερ ανέβασε καόμα περισσότερο τη διαφορά (34-22, 16′). Η ΑΕΚ έδειξε σημάδια αντίδρασης και μείωσε με Ερτέλ και Μπάρτλεϊ (34-29, 17′). Ο Τζόζεφ μείωσε ακόμα περισσότερο, αλλά ο Ηρακλής κράτησε τον έλεγχο με τον Φόρεστερ για το 38-32 του πρώτου μέρους.

Ο Ηρακλής είχε υπομονή και χτυπώντας κοντά στο καλάθι με Φόρεστερ και Σύλλας έχτισε διαφορά (42-34, 22′). Ο Μπάρτλεϊ προσπάθησε να μειώσει με τρίποντο, αλλά ο Ηρακλής ανέβασε τη διαφορά με τον Στάιλς (48-38, 24′). Ο Ηρακλής είχε τον έλεγχο, ο Στάιλς συνέχισε να σκοράρει και η διαφορά ανέβηκε ξανά (52-40, 25′). Η ΑΕΚ έδειξε υπομονή στο παιχνίδι της. Ο Τζόζεφ έγινε σημείο αναφοράς, ο Φλιώνης φώναξε παρών και η διαφορά μειώθηκε σε απόσταση βολής (54-52, 29′). Ο Ερτέλ με 3 βολές έβαλε την ΑΕΚ μπροστά μετά από ώρα (54-55). Ο Σύλλας απάντησε με τρίποντο, αλλά ο Τζόζεφ κάρφωσε και ισοφάρισε σε κατάσταση πικ εν ρολ, για το 57-57 του δεκαλέπτου.

Ο Τζόζεφ συνέχισε να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι και η ΑΕΚ πέρασε μπροστά στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου (57-59, 31′). Ο Ηρακλής έμεινε στο πλάνο του και πέρασε μπροστά με τους Σύλλας και Λεκιού πέρασε μπροστά (63-59, 33′). Η ΑΕΚ δεν έχασε την επαφή της με το σκορ και μείωσε με τον Λαρεντζάκη (70-66, 36′). Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε μετά από ώρα και η ΑΕΚ μείωσε σε απόσταση βολής (70-69, 37′). Η ΑΕΚ έβγαλε καθαρό μυαλό και ο Μπάρτλεϊ έβαλε την ομάδα του μπροστά σε κρίσιμο σημείο (70-72, 38′). Ο Φόρεστερ σκόραρε σε κρίσιμο σημείο και ο Ηρακλής πέρασε μπροστά (73-72, 1’15” για το τέλος). Ο Μπάρτλεϊ ανέλαβε δράση και έβαλε την ομάδα του μπροστά με μεγάλο σουτ (75-77, 36,2” για το τέλος). Το λέι απ του Μαστρογιανόπουλου έφερε το παιχνίδι στα ίσα (77-77, 12” για το τέλος). Ο Μπάρτλεϊ αστόχησε στο τελευταίο σουτ και το παιχνίδι πήγε στην παράταση.

Ο Σταυρακόπουλος με μεγάλο σουτ έφερε τον Ηρακλή μπροστά, πριν απαντήσει ο Μπάρτλεϊ με ατομική προσπάθεια (80-83, 42′).Σε πολύ κρίσιμο σημείο «μίλησε» ο Λαρεντζάκης και έστειλε την ΑΕΚ στο +5 (80-85, 43′). Η ΑΕΚ κράτησε τα ηνία έως το τέλος και πήρε πολύ σημαντική νίκη στην παράταση.

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 38-32, 57-57, 77-77 (κ.δ), 84-87 (α’παρ).

Πηγή: Athletiko.gr