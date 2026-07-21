Ηρακλής: Πάει για το... colpo grosso με Μπελότι

Ο Ηρακλής συνεχίζει να χτίζει την ομάδα της επόμενης σεζόν και μετά το «ναυάγιο» στην υπόθεση του Λορένζο Ινσίνιε συνεχίζει να επιμένει... ιταλικά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο «Γηραιός» εξετάζει την περίπρωση του Αντρέα Μπελότι που έμεινε ελεύθερος από την Κάλιαρι. Φυσικά ρόλο - κλειδί στην υπόθεση θα έχει ο προπονητής της ομάδας, Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα που έκανε όνομα και έπαιξε το καλύτερό του ποδόσφαιρο, την Τορίνο.

#Iraklis have asked info for the striker Andrea #Belotti as a free agent. Coach Walter #Mazzarri loves him since they were at Torino together. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2026

Ο 32χρονος επιθετικός στην Τορίνο πραγματικά... έβγαζε μάτια, καθώς σε 251 συμμετοχές σημείωσε 113 γκολ, ενώ στην συνέχεια της καριέρας του αγωνίστηκε και σε Ρόμα, Μπενφίκα, Φιορεντίνα, Κόμο και Κάλιαρι. Επίσης ο Μπελότι έχει αγωνιστεί 44 φορές με το εθνόσημο, ενώ ήταν στην αποστολή της ομάδας όταν η Ιταλία κατέκτησε το Euro το 2020.