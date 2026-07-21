Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στα Βορίζια Ηρακλείου - Εστάλη μήνυμα 112

Σπορ Ποδόσφαιρο Ηρακλής (ΠΑΕ) Μεταγραφές

Ηρακλής: Πάει για το... colpo grosso με Μπελότι

Δημοσίευμα από την Ιταλία συνδέει τον «Γηραιό» με τον Αντρέα Μπελότι.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Ηρακλής συνεχίζει να χτίζει την ομάδα της επόμενης σεζόν και μετά το «ναυάγιο» στην υπόθεση του Λορένζο Ινσίνιε συνεχίζει να επιμένει... ιταλικά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο «Γηραιός» εξετάζει την περίπρωση του Αντρέα Μπελότι που έμεινε ελεύθερος από την Κάλιαρι. Φυσικά ρόλο - κλειδί στην υπόθεση θα έχει ο προπονητής της ομάδας, Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα που έκανε όνομα και έπαιξε το καλύτερό του ποδόσφαιρο, την Τορίνο.

Ο 32χρονος επιθετικός στην Τορίνο πραγματικά... έβγαζε μάτια, καθώς σε 251 συμμετοχές σημείωσε 113 γκολ, ενώ στην συνέχεια της καριέρας του αγωνίστηκε και σε Ρόμα, Μπενφίκα, Φιορεντίνα, Κόμο και Κάλιαρι. Επίσης ο Μπελότι έχει αγωνιστεί 44 φορές με το εθνόσημο, ενώ ήταν στην αποστολή της ομάδας όταν η Ιταλία κατέκτησε το Euro το 2020.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ηρακλής (ΠΑΕ) Μεταγραφές

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader