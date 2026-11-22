Ο Ηρακλής πάλεψε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό όμως τελικά λύγισε και ηττήθηκε με το βαρύ 6-2, το οποίο ήταν και η αφορμή να επιβληθεί ένα πρόστιμο για λόγο που ομολογουμένως τον έχουμε ακούσει ελάχιστες φορές στο ποδόσφαιρο.

Παρόλο που ο «Γηραιός» ήταν ανταγωνιστικός στο πρώτο ημίχρονο, τελικά κατέρρευσε μετά το 54ο λεπτό, όταν έγινε το 3-2 από το γκολ του Μπέιλι. Η φάση του τέρματος των ερυθρόλευκων ξεκίνησε από λάθος του Ινίγκο Πίνα ο οποίος στο build up έκανε μια λάθος πάσα, με τον Σάλιακα να κλέβει την μπάλα και μέσω του Μάριους να φτάνει στον Μπέιλι, ο οποίος πλάσαρε επιτυχημένα τον Αθανασιάδη. Η διοίκηση της ομάδας θεώρησε πως αυτό το λάθος καταδίκασε την ομάδα με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο στον Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Οι άνθρωποι του Ηρακλή επισημαίνουν επίσης πως πρόκειται για επαναλαμβανόμενο λάθος, το οποίο έγινε και πάλι μετά το 3-2, χωρίς όμως να καταλήξει σε γκολ.

Ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης δεν είναι μεγάλος… fan του build up και τέτοια λάθη δεν τα συγχωρεί όπως φαίνεται, ενώ έχει τονιστεί στους παίκτες πως οφείλουν να αντιλαμβάνονται την ευθύνη και την ιστορία που συνοδεύει τη φανέλα του Ηρακλή και να την βάζουν πάντα πάνω από το προσωπικό τους όφελος.