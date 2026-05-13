Ιράν: 9 συνεχείς δονήσεις στην Τεχεράνη «ξυπνούν» τον φόβο για μεγάλο σεισμό

Εκτός από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι κάτοικοι της Τεχεράνης έχουν να αντιμετωπίσουν και τη μανία της φύσης. Τις τελευταίες ώρες, μια σειρά από σεισμικές δονήσεις έχουν αναστατώσει τα περίχωρα της ιρανικής πρωτεύουσας με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για ενδεχόμενο μεγάλο καταστροφικό σεισμό.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr, η επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα έχει αναζωπυρώσει ανησυχίες ότι υπάρχει συσσωρευμένη τεκτονική πίεση κάτω και γύρω από την πρωτεύουσα, η οποία βρίσκεται κοντά σε πολλά ενεργά ρήγματα.

Οι 9 σεισμοί, που καταγράφηκαν σε διάστημα μίας μόνο νύχτας στην ανατολική επαρχία της Τεχεράνης, έγιναν αισθητοί σε μια περιοχή κοντά στο ρήγμα Mosha, μία από τις πιο ενεργές ζώνες του Ιράν.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια από τις δονήσεις είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ, προσθέτοντας ότι η ήπια δραστηριότητα δεν προκάλεσε θύματα ή υλικές ζημιές.

Το Mehr επικαλείται τον σεισμολόγο Mehdi Zare, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν ήταν σαφές εάν οι δονήσεις αντιπροσώπευαν απελευθέρωση συσσωρευμένης σεισμικής ενέργειας που θα μείωνε τον μελλοντικό κίνδυνο ή αντιθέτως ήταν προειδοποιητικά σημάδια ισχυρότερης μελλοντικής δραστηριότητας κατά μήκος του συστήματος ρηγμάτων κοντά στην Τεχεράνη».

Ο Zare προειδοποιεί ότι «η ευαλωτότητα της Τεχεράνης ενισχύεται όχι μόνο από τα ενεργά ρήγματα, αλλά και από την πυκνή αστική ανάπτυξη, τη συγκέντρωση πληθυσμού και την περιορισμένη ετοιμότητα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σχετικά μικροί σεισμοί μπορούν να προκαλέσουν αναστάτωση στην πρωτεύουσα λόγω εύθραυστων υποδομών και συμφόρησης, περιπλέκοντας την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».

Ιρανοί ειδικοί έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι ένας μεγάλος σεισμός κοντά στην πρωτεύουσα θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Υπενθυμίζεται ότι, το Ιράν είναι από τις χώρες που είναι πιο επιρρεπείς σε σεισμούς στον κόσμο και οι μνήμες παραμένουν έντονες από τον σεισμό του Μπαμ το 2003, στον οποίο καταγράφηκαν περισσότερα από 30.000 θύματα.