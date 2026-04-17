Ιράν: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία εν μέσω εκεχειρίας με τον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. «Με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ κηρύσσεται εντελώς ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο της εκεχειρίας», δήλωσε ο Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, τα πλοία πρέπει να διέλθουν μέσω μιας «συντονισμένης διαδρομής» που ανακοινώθηκε από τις ναυτιλιακές αρχές του Ιράν, δήλωσε ο Αραγτσί.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Παράλληλα, ο Ιρανικός Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας ανακοίνωσε σήμερα (17/04) ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και απεριόριστη πρόσβαση των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα εξήλθαν μέσω Ορμούζ

Τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα εξήλθαν από τον Κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ μεταφέροντας πέντε εκατομμύρια βαρέλια αργού, για πρώτη φορά με τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, δήλωσε την Παρασκευή (17/4) στο Γαλλικό Πρακτορείο η εταιρία θαλάσσιων δεδομένων Kpler.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, τα πλοία Deep Sea, Sonia I και Diona, που υπόκεινται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, διέπλευσαν την Τετάρτη αυτό το στρατηγικό πέρασμα προερχόμενα από το νησί Χαργκ (Ιράν), μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 90% των εξαγωγών ιρανικού αργού, σύμφωνα με σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JPMorgan.



Τα δεξαμενόπλοια φορτώθηκαν στις 2, 8 και 9 Απριλίου αντίστοιχα. Το Deep Sea και το Diona μεταφέρουν το καθένα δύο εκατομμύρια βαρέλια και το Sonia I ένα εκατομμύριο, σύμφωνα με την Kpler.



Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τη Δευτέρα αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, που υποτίθεται πως είχε στόχο να εμποδίσει την Τεχεράνη να εξάγει το πετρέλαιό της, καθώς οι εξαγωγές αυτές δεν είχαν επηρεαστεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.



Κανένα ιρανικό πετρελαιοφόρο δεν είχε βγει από τον Κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ με φορτίο αργού πετρελαίου μετά το Starla στις 10 Απριλίου.



Οι ιστότοποι θαλάσσιων δεδομένων δεν δίνουν πρόσφατα στοιχεία για τα σήματα του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης AIS αυτών των τριών πετρελαιοφόρων καθώς οι αναμεταδότες τους είναι κλειστοί. Και τα τρία εξέπεμψαν για τελευταία φορά πριν από περίπου έναν μήνα στα στενά της Μάλακα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic.



Όμως η Kpler, που χρησιμοποιεί και άλλες μεθόδους παρακολούθησης των πλοίων, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα τρία πετρελαιοφόρα διέπλευσαν όντως τα στενά στην κατεύθυνση της εξόδου την Τετάρτη, 15 Απριλίου.

Πετρέλαιο προς Κίνα

Ο προορισμός τους δεν είναι γνωστός, όμως τα πλοία αυτά διοχετεύουν συστηματικά, εδώ και αρκετά χρόνια, τα φορτία τους μέχρι την περιοχή της Σιγκαπούρης όπου τα μεταφέρουν στην ανοιχτή θάλασσα «από πλοίο σε πλοίο» σε άλλα πετρελαιοφόρα με προορισμό την Κίνα, σύμφωνα με δεδομένα του Global Fishing Watch και της Kpler. Εξάλλου, τα τρία πλοία είχαν μεταφέρει ήδη φορτία ιρανικού αργού τον Μάρτιο κοντά στη Σιγκαπούρη.



Το προηγούμενο φορτίο του Deep Sea είχε παραδοθεί στις 30 Μαρτίου από το Utopia Quest στο λιμάνι της Γιαντάι (στην κινεζική επαρχία Σαντόνγκ). Το φορτίο του Diona παραδόθηκε από το Indigo Ray στις 10 Απριλίου στον τερματικό σταθμό πετρελαίου του λιμανιού της Ντονγκζιακού (επίσης στη Σαντόνγκ) και εκείνο του Sonia I μεταφέρθηκε στο Adeline G, ο προορισμός του οποίου δεν είναι γνωστός.



Από την 1η Μαρτίου, τα φορτία τουλάχιστον 37 πετρελαιοφόρων που έχουν σχέση με το Ιράν μεταφορτώθηκαν στη θάλασσα στην περιοχή, δηλ. τουλάχιστον 62,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού, σύμφωνα με δεδομένα της εταιρίας Kpler που αναλύθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο τελικός προορισμός αυτών των φορτίων, εφόσον είναι γνωστός, είναι πάντοτε λιμάνια των κινεζικών επαρχιών Σαντόνγκ, Λιαονίνγκ και Τσιανγκσού (βόρεια).