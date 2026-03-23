Ιράν: Διπλωματικό θρίλερ με φόντο το πετρέλαιο και το παρασκήνιο του Ισλαμαμπάντ

Με διπλωματικό θρίλερ μοιάζουν οι καταιγιστικές εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν. Ενώ οι αγορές και το πετρέλαιο άρχισαν το πρωί της Δευτέρας με φόβο ότι μπορεί ο κόσμος να βίωνε μια άνευ προηγουμένου «μαύρη Δευτέρα» οι δηλώσεις του Τραμπ για ένα πενθήμερο «τελεσίγραφο» προ την Τεχεράνη και το μονομερές μορατόριουμ των ΗΠΑ για παύση των πληγμάτων κατά του Ιράν δείχνουν ότι στο διπλωματικό παρασκήνιο υπάρχει μια «μάχη» μεταξύ των εμπλεκόμενων που βρίσκεται σε εξέλιξη, παρά τις διαψεύσεις του Ιράν.

Από το Μέμφις των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αλλάξει τον ρου των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός προχωρημένου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Σε μια συνέντευξη Τύπου που θύμιζε περισσότερο ανακοίνωση στρατιωτικής νίκης παρά διπλωματική ενημέρωση, ο Αμερικανός ηγέτης έθεσε το πλαίσιο μιας επικείμενης συμφωνίας, την οποία χαρακτήρισε ως τη μοναδική διέξοδο για την επιβίωση του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Τραμπ, πιστός στη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης», δήλωσε πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη επιτύχει τη συντριβή της βιομηχανικής και ναυτικής βάσης του Ιράν. «Τις τρεις τελευταίες εβδομάδες καταφέραμε να μειώσουμε τις δυνατότητές τους κατά 90%», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η Ουάσιγκτον έχει εξουδετερώσει τους σημαντικότερους ηγέτες του καθεστώτος.

Σε αυτό το περιβάλλον στρατιωτικής κυριαρχίας, ο Τραμπ πρόσφερε μια «χρυσή γέφυρα» υποχώρησης, ένα παράθυρο πέντε ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να απόσχουν από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, υπό τον όρο ότι η Τεχεράνη θα οριστικοποιήσει τη δέσμευσή της για πλήρη απεμπόληση των πυρηνικών της φιλοδοξιών.

Η διάψευση της Τεχεράνης και ο ρόλος του Καλιμπάφ

Παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις Τραμπ, η Τεχεράνη τηρεί σκληρή στάση. Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας το φως της δημοσιότητας είδαν πληροφορίες ότι αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν μετέφερε στο Πακιστάν ιρανική αντιπροσωπεία.

BREAKING: An RJ85 of the Iranian Air Force, which I earlier reported flew from Tehran to Islamabad with the approval of the Israeli Air Force, carried a delegation of the Islamic regime of Iran led by Mohammad Bagher Ghalibaf. The delegation met with their American counterparts… https://t.co/rqN3GkwLWT pic.twitter.com/QujiiQF0NE — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 23, 2026

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, χαρακτήρισε τις αναφορές περί συνομιλιών ως «fake news» που αποσκοπούν στη χειραγώγηση των αγορών. Ο Καλιμπάφ, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και προστατευόμενος του νέου Ανώτατου Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει μεγάλο μέρος της παλαιάς πολιτικής ηγεσίας του Ιράν.

1/ Iranian people demand complete and remorseful punishment of the aggressors.

All Irainan officials stand firmly behind their supreme leader and people until this goal is achieved. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

Αν και ο Καλιμπάφ έχει απειλήσει στο παρελθόν με «συντριπτικά πλήγματα» τη Δύση, αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι είναι αυτός που βρίσκεται πλέον στο κέντρο των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων.

Η πενθήμερη προθεσμία

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει και σήμερα το πρωί ότι αναβάλλει τυχόν πλήγματα εναντίον των σταθμών παραγωγής ενέργειας του Ιράν για πέντε ημέρες, επικαλούμενος αυτό που χαρακτήρισε «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Οι αγορές σημείωσαν άνοδο και οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν μετά από αυτή την δήλωση.

Το Ιράν απάντησε λέγοντας ότι δεν υπήρξαν άμεσες συνομιλίες και ότι η κίνηση του Τραμπ είχε ως στόχο να μειώσει τις τιμές της ενέργειας και να «αγοράσει χρόνο» για τα στρατιωτικά του σχέδια. Η Τεχεράνη είχε απειλήσει να χτυπήσει στόχους ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την περιοχή εάν ο Τραμπ υλοποιούσε την απειλή του να «εξαλείψει» το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, εκτός εάν άνοιγε την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό του Στενού του Ορμούζ μέχρι απόψε.

Επιμένουν στις επιθέσεις οι Φρουροί της Επανάστασης

Στο εσωτερικό του Ιράν, η κατάσταση παραμένει διχασμένη. Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) απέρριψαν τις δηλώσεις Τραμπ, κάνοντας λόγο για «αντιφατική συμπεριφορά» που δεν θα οδηγήσει σε χαλάρωση των πολεμικών επιχειρήσεων. Μάλιστα, ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ισραήλ και σε αμερικανική βάση στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η απειλή παραμένει ενεργή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν το Σάββατο συνάντηση με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, χωρίς να αναφερθεί σε τυχόν προτεινόμενο τόπο διεξαγωγής.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφερε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δεν έχει ακόμη αποφασίσει σχετικά με τυχόν προτεινόμενες συνομιλίες και ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει.

Φρουροί της Επανάστασης για Τραμπ: Είναι δόλιος

Μετά τις δηλώσεις του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν και του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ήρθαν και οι Φρουροί της Επανάστασης να τοποθετηθούν για το θέμα. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισαν τον Τραμπ ως «δόλιο Αμερικανό πρόεδρο», προσθέτοντας ότι η «αντιφατική συμπεριφορά του δεν θα μας κάνει να χάσουμε από τα μάτια μας το μέτωπο της μάχης».