Ιράν: «Επιφανειακά» τα τραύματα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ - «Χρειάστηκε ένα - δύο ράμματα»

Για περισσότερους από δύο μήνες, η απουσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ από τη δημόσια σκηνή έχει τροφοδοτήσει σενάρια, ερωτήματα και φήμες γύρω από την κατάσταση της υγείας του. Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, που διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου 2026, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη του αξιώματος, στις 8 Μαρτίου, περιοριζόμενος σε γραπτές δηλώσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, Ιρανός αξιωματούχος προχώρησε σε μια σπάνια δημόσια αναφορά στην υγεία του, υποστηρίζοντας ότι τα τραύματα που υπέστη ο 56χρονος Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα του πολέμου ήταν μόνο «επιφανειακά».

Η σπάνια αναφορά στην υγεία του ανώτατου ηγέτη

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Ιράν, Χοσεΐν Κερμανπούρ, δήλωσε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα που σκοτώθηκε ο πατέρας του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Χαμενεΐ εισήχθη σε νοσοκομείο γύρω στις 13:00, τοπική ώρα, και μεταφέρθηκε «στο χειρουργείο μαζί με πολλούς άλλους τραυματίες».

«Πέρα από επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και τα πόδια, τα οποία δεν προκάλεσαν ούτε ακρωτηριασμό ούτε κάποια ιδιαίτερη επιπλοκή, δεν είχε συμβεί τίποτα σοβαρό», ανέφερε ο Κερμανπούρ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ILNA.

«Δεν χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Υγείας επέμεινε ότι, από ιατρικής πλευράς, τα τραύματα του ανώτατου ηγέτη «δεν θεωρήθηκαν σοβαρά» και δεν χρειάστηκε ειδική χειρουργική επέμβαση, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Όπως είπε, ο Χαμενεΐ χρειάστηκε μόνο «ένα-δύο ράμματα», ενώ πήρε εξιτήριο την 1η Μαρτίου.

Ο Κερμανπούρ υποστήριξε ακόμη ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τηρούσε τη νηστεία του Ραμαζανιού, αρνήθηκε να φάει μέχρι τη δύση του ήλιου και τη διακοπή της νηστείας. Κατά τον Ιρανό αξιωματούχο, αυτό έδειχνε ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή.

Οι δηλώσεις Χέγκσεθ και τα σενάρια για την κατάστασή του

Η τοποθέτηση της ιρανικής πλευράς έρχεται μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε αναφέρει τον Μάρτιο ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ θεωρείται πως είναι ζωντανός, αλλά τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος.

Η δημόσια απουσία του ανώτατου ηγέτη έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα γύρω από το πραγματικό εύρος των τραυμάτων του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξουσία στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος.

Οι συναντήσεις που ανακοίνωσε η Τεχεράνη

Στις 7 Μαΐου, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι είχε συνάντηση δυόμισι ωρών με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Λίγες ημέρες αργότερα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο διοικητής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντολαχί, συναντήθηκε επίσης με τον ανώτατο ηγέτη, ο οποίος φέρεται να έδωσε «νέες οδηγίες» για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Τεχεράνης, το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του εξακολουθεί να συντηρεί τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του και για τις ισορροπίες στην κορυφή της ιρανικής εξουσίας.