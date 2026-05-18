Ιράν-ΗΠΑ: Νέα πρόταση από την Τεχεράνη εν μέσω πιέσεων Τραμπ - «Ο χρόνος τελειώνει»

Μια νέα πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης φαίνεται να αναλαμβάνει το Ιράν, καθώς, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, απέστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση μέσω του Πακιστάν με στόχο τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η πρόταση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά διπλωματικών κινήσεων που επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Πακιστανός αξιωματούχος περιέγραψε την κατάσταση ως «ιδιαίτερα ευαίσθητη», τονίζοντας ότι οι συνομιλίες παραμένουν στάσιμες, ενώ οι δύο πλευρές «συνεχίζουν να αλλάζουν τους στόχους τους».

«Δεν έχουμε πολύ χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας την πίεση για άμεση επίτευξη συμφωνίας.

Η πίεση από την Ουάσιγκτον

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, προειδοποίησε ότι «ο χρόνος για το Ιράν τελειώνει» και κάλεσε την Τεχεράνη να κινηθεί άμεσα, διαφορετικά –όπως ανέφερε– «δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς».

Η ανάρτηση Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο όπου η παρασκηνιακή διπλωματία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Παρά τις κινήσεις αποκλιμάκωσης, παραμένει ασαφές εάν η νέα ιρανική πρόταση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια ουσιαστική συμφωνία, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών εξακολουθούν να είναι σημαντικές.