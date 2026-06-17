Ιράν - ΗΠΑ: Τάνκερ με εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου βγήκαν από τη ζώνη αποκλεισμού

Το Ιράν φαίνεται να επανέρχεται στις εξαγωγές πετρελαίου, καθώς δεξαμενόπλοια φορτωμένα με εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου κατάφεραν να εξέλθουν από τη ζώνη αποκλεισμού που επιβάλλουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γύρω από τα ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών TankerTrackers, τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια της National Iranian Tanker Company (NITC), τα Diona και Hero2, πέρασαν την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ μεταφέροντας συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, στη συνέχεια καταγράφηκε και η διέλευση τρίτου ιρανικού δεξαμενόπλοιου, το οποίο μετέφερε ακόμη ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού.

BREAKING: CRUDE OIL DEPARTS IRAN FOLLOWING A TWO MONTH LONG NAVY BLOCKADE



According to AIS data which we corroborated yesterday (2026-06-15) by satellite imagery, at least two National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertankers named DIONA (9569695) and HERO2 (9362073) have… pic.twitter.com/tSesQTcC6K — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 16, 2026

Η TankerTrackers σημείωσε ότι πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου έπειτα από περίπου δύο μήνες.

Συμφωνία-πλαίσιο ΗΠΑ - Ιράν την Παρασκευή

Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ απομένουν δύο ημέρες για την επίσημη υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, χαρακτήρισε τη συμφωνία διπλωματική νίκη για τη χώρα του, καλώντας να αξιοποιηθεί η συγκυρία.

«Δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτήν την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, υπογραμμίζοντας ότι αντίστοιχες ευκαιρίες είναι σπάνιες και ενδέχεται να μην παρουσιαστούν ξανά.

Ελπίδες για άρση των κυρώσεων

Ο πρόεδρος του Ιράν έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της διπλωματικής οδού, στηρίζοντας τη διαπραγματευτική ομάδα της χώρας του με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο Πεζεσκιάν εξέφρασε την ελπίδα ότι η προκαταρκτική συμφωνία με την Ουάσιγκτον θα συμβάλει στην επίλυση πολλών από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, ανοίγοντας μια νέα περίοδο για το Ιράν.Η Τεχεράνη προσβλέπει κυρίως στην άρση των διεθνών κυρώσεων, οι οποίες έχουν επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της χώρας τα τελευταία χρόνια και συνέβαλαν στην όξυνση της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ