Οι ιρανικές αρχές τιμώρησαν σήμερα με 74 μαστιγώσεις μια τραγουδίστρια που εμφανίστηκε χωρίς να φοράει μαντήλα σε ένα βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο YouTube, σύμφωνα με το BBC.

Η Παραστού Αχμαντί, ηλικίας 29 ετών, είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο, όπως και άλλα μέλη του συγκροτήματός της, για μια συναυλία που είχε οργανωθεί μπροστά από μία άδεια αίθουσα, όμως αναμεταδόθηκε στο διαδίκτυο τον Δεκέμβριο του 2024.

Η συναυλία που έφερε την ποινή

Συνοδευόμενη από έναν πιανίστα, έναν ντράμερ, έναν κιθαρίστα και έναν μπασίστα, όλοι τους ντυμένοι στα μαύρα, η νεαρή γυναίκα είχε εμφανιστεί χωρίς μαντήλα, φορώντας ένα μακρύ φόρεμα με τιράντες και κόκκινο κραγιόν στα χείλη.

Η συναυλία συγκέντρωσε περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι YouTube της τραγουδίστριας.

Another jaw dropping bravery by an Iranian woman. Singer Parastoo Ahmady did a live performance in Iran a few hours ago in an ancient road inn/caravansary.



This is while the regime not only continues to ban women from singing, it just passed a new law that imposes even more… pic.twitter.com/YMAK6y19Bl — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) December 12, 2024

Στο Ιράν, οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα να τραγουδούν δημοσίως. Πρέπει επίσης να φορούν ενδύματα που καλύπτουν τα σώματά τους και χιτζάμπ.

«Η ποινή των 74 μαστιγώσεων που επιβλήθηκε στην Παραστού Αχμάντι και σε τέσσερα μέλη της ομάδας της εκτελέστηκε σήμερα», ανακοίνωσε ο Μουσταφά Νιλί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε η εφημερίδα Shargh.