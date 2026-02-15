Ιράν: «Ναι» στον διάλογο αν οι ΗΠΑ αφαιρέσουν τις κυρώσεις - Οι «κόκκινες γραμμές» που θέτει

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα συζητήσει την άρση των κυρώσεων, ανέφερε στο BBC Ιρανός αξιωματούχος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το Ιράν –και όχι οι ΗΠΑ– ευθύνεται για τις καθυστερήσεις στη μακρόχρονη αυτή διαπραγματευτική διαδικασία. Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμά μια συμφωνία, αλλά παραδέχθηκε πως είναι «πολύ δύσκολο να επιτευχθεί» με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο BBC στην Τεχεράνη, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, δήλωσε ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Αμερικής για να αποδείξει ότι επιθυμεί συμφωνία», προσθέτοντας: «Αν είναι ειλικρινείς, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς μια συμφωνία».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν τη βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον προηγούμενο μήνα στο Ιράν, κατά την οποία, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν νωρίτερα τον Φεβρουάριο. Ο Ταχτ-Ραβανσί επιβεβαίωσε ότι δεύτερος γύρος πρόκειται να διεξαχθεί στη Γενεύη την Τρίτη, σημειώνοντας πως οι συνομιλίες κινήθηκαν «σε γενικές γραμμές προς θετική κατεύθυνση», αν και, όπως είπε, «είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα». Ο Τραμπ έχει επίσης χαρακτηρίσει τις συνομιλίες θετικές.

Εμπλουτισμός ουρανίου και οι «κόκκινες γραμμές»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε την πρόταση της Τεχεράνης να αραιώσει το ουράνιο που έχει εμπλουτιστεί σε ποσοστό 60%, ως ένδειξη προθυμίας για συμβιβασμό. Το επίπεδο αυτό προσεγγίζει την ποιότητα που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, εντείνοντας τις υποψίες ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ενδέχεται να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων — κάτι που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμά μας, εφόσον είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν για κυρώσεις», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβανσί, χωρίς να διευκρινίσει αν αναφέρεται στην άρση όλων ή μέρους των κυρώσεων.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αποστολής στο εξωτερικό του αποθέματος άνω των 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού —όπως είχε γίνει με τη συμφωνία του 2015— απάντησε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις». Στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας, η Ρωσία είχε δεχθεί 11.000 κιλά ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού. Ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία τρία χρόνια αργότερα, ενώ η Μόσχα έχει εκφράσει εκ νέου διαθεσιμότητα να αποδεχθεί το υλικό.

Άλλες προτάσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη.

Βασικό αίτημα του Ιράν είναι οι συνομιλίες να περιοριστούν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα. «Κατανοούμε ότι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως, αν θέλεις συμφωνία, πρέπει να επικεντρωθείς στο πυρηνικό θέμα», ανέφερε ο Ταχτ-Ραβανσί.

Η Τεχεράνη θεωρεί ως «κόκκινη γραμμή» την απαίτηση για μηδενικό εμπλουτισμό, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση των δικαιωμάτων της βάσει της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, «το ζήτημα του μηδενικού εμπλουτισμού δεν αποτελεί πλέον θέμα συζήτησης και, από ιρανικής πλευράς, δεν βρίσκεται στο τραπέζι» — θέση που έρχεται σε αντίθεση με πρόσφατη δήλωση του Τραμπ ότι «δεν θέλουμε κανέναν εμπλουτισμό».

Τέλος, ο Ιρανός διαπραγματευτής επανέλαβε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να συζητήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της, παρά το γεγονός ότι αποτελεί βασικό αίτημα του Ισραήλ, το οποίο θεωρεί ότι απειλείται άμεσα από αυτούς τους πυραύλους.