Ιράν: Ο Πεζεσκιάν καταγγέλλει «συνέχιση πολέμου» μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, συνεχίζουν ουσιαστικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της χώρας του, παρά την υφιστάμενη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «με πρόσχημα τον ναυτικό αποκλεισμό, συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον μιας χώρας που πληρώνει το τίμημα για την αντίσταση και την ανεξαρτησία της», χαρακτηρίζοντας το μέτρο «απαράδεκτο».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα και εκτιμήσεις αναλυτών, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου της Τεχεράνης. Ως αποτέλεσμα, αυξάνονται τα αποθέματα αργού που παραμένουν εγκλωβισμένα σε δεξαμενόπλοια, καθώς οι χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φτάνουν στα όριά τους.

Νωρίτερα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμά του, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ηττηθεί στον πόλεμο με το Ιράν, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της αντιπαράθεσης.

«Η μόνη θέση για τους Αμερικανούς στον Περσικό Κόλπο είναι στον πυθμένα των υδάτων του», τόνισε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Τεχεράνη θα ασφαλίσει την περιοχή του Κόλπου και θα εξαλείψει αυτό που χαρακτήρισε ως «καταχρήσεις της πλωτής οδού από τον εχθρό».

Ο Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης ανέφερε ότι η νέα διαχείριση των Στενών του Ορμούζ θα φέρει ηρεμία, πρόοδο και οικονομικά οφέλη σε όλα τα έθνη του Κόλπου.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι θα διαφυλάξει στενά τις πυρηνικές και πυραυλικές του δυνατότητες της χώρας στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ για τις προθέσεις των ΗΠΑ να τις καταστρέψουν.



Οι Ιρανοί θεωρούν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες της χώρας «ως εθνικό τους κεφάλαιο και θα τις φυλάνε σαν θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορα», δήλωσε ο Χαμενεΐ.