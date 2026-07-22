Ιράν: «Οφθαλμός αντί οφθαλμού» - Η απειλή Αραγτσί στις ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει με αποφασιστικό τρόπο σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους στην αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών.

«Οφθαλμός αντί οφθαλμού» η απάντηση του Ιράν

«Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές: οφθαλμός αντί οφθαλμού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιφέρει σθεναρή και αποφασιστική απάντηση», υπογράμμισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Η δήλωση ήρθε μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Προειδοποίηση για εξάπλωση του πολέμου

Στο ίδιο κλίμα, το επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις απειλές του Αμερικανού προέδρου.

Όπως υπογραμμίζεται, οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ «θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή (του Κόλπου), ενδεχομένως και πέραν αυτής».

Οι νέες δηλώσεις από την Τεχεράνη έρχονται εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις για τις πιθανές συνέπειες μιας περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.