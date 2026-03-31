Ιράν: Οι Φρουροί απειλούν με επιθέσεις σε 18 αμερικανικές εταιρείες - Στο στόχαστρο ⁠Google, Apple

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είπαν σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, πως θα βάλουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή από αύριο 1η Απριλίου ως αντίποινα στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Οι 18 εταιρείες που απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης περιλαμβάνουν τις Microsoft, ⁠Google, Apple, ⁠Intel, IBM, Tesla και Boeing.

The IRGC threatens to attack 18 U.S. tech companies’ sites in the Middle East, including Apple, Google and Tesla, in response to any future targeted eliminations of its senior commanders as of tomorrow night.



“We advise employees of these companies to leave their workplaces… — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 31, 2026

«Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να αναμένουν την καταστροφή των αντίστοιχων μονάδων τους ως απάντηση για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, αρχής γενομένης από τις 8 το βράδυ ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη 1η Απριλίου», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στην δήλωση, οι Φρουροί της Επανάστασης ζήτησαν από τους υπαλλήλους αυτών των εταιρειών να «εγκαταλείψουν αμέσως τους χώρους εργασίας τους» και από τους κατοίκους «σε όλες τις χώρες της περιοχής» να εκκενώσουν την περιοχή.