Μια νέα, σκοτεινή σελίδα καταστολής στο Ιράν αποκαλύπτεται μέσα από τις ιστορίες γυναικών που καταδικάστηκαν σε θάνατο μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Ανάμεσά τους δύο 21χρονες δίδυμες αδελφές, με τη μία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την εκτέλεση και την άλλη να έχει καταδικαστεί σε 25 χρόνια φυλάκισης.

Σοβαρές καταγγελίες για βασανιστήρια, σεξουαλική κακοποίηση και εξαναγκασμένες ομολογίες συνοδεύουν τις υποθέσεις γυναικών που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη θανατική ποινή στο Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στο BBC η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, Μάι Σάτο, έξι γυναίκες έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για την εμπλοκή τους στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, ενώ άλλες τρεις έχουν λάβει αντίστοιχες ποινές για διαφορετικές κατηγορίες.

Συνολικά, εννέα γυναίκες έχουν καταδικαστεί σε θάνατο μέσα στο 2026, αριθμός που ξεπερνά τις αντίστοιχες καταδίκες για παρόμοια αδικήματα σε ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Ομολογία υπό την απειλή βιασμού

Μία από τις πιο συγκλονιστικές περιπτώσεις είναι εκείνη της 21χρονης Ταράνεχ Ραχίμι και της δίδυμης αδελφής της, Ρομίνα. Οι δύο νεαρές συνελήφθησαν στα τέλη Ιανουαρίου, περίπου δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των διαδηλώσεων που είχαν ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τον ξάδελφό τους, Μασούντ Νουρμοχαμαντί, η οικογένεια δεν γνώριζε για περισσότερους από τρεις μήνες πού κρατούνταν οι δύο αδελφές. Όταν η μητέρα τους κατάφερε τελικά να τις δει, δυσκολεύτηκε να τις αναγνωρίσει, καθώς τα πρόσωπά τους ήταν πρησμένα και γεμάτα μώλωπες και τα μαλλιά τους είχαν τραβηχτεί βίαια. Όπως περιέγραψε ο ίδιος στο BBC, η μητέρα τους κατάφερε να τις ξεχωρίσει μόνο από τις φωνές τους.

Η Ταράνεχ αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή, καθώς καταδικάστηκε για «moharebeh», αδίκημα που σύμφωνα με τον ισλαμικό ποινικό κώδικα του Ιράν μπορεί να επισύρει την εσχάτη των ποινών. Σε τμήμα δικαστικού εγγράφου που είδε το BBC αναφέρεται ότι η κατηγορία αφορούσε την επίδειξη αιχμηρού όπλου με πρόθεση να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή ανθρώπων.

Η οικογένειά της απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως η νεαρή είχε στην κατοχή της όπλο. Ο ξάδελφός της ισχυρίζεται ακόμη ότι η Ταράνεχ υπέγραψε ομολογία αφού οι ανακριτές απείλησαν ότι θα βιάσουν τη δίδυμη αδελφή της μπροστά στα μάτια της.

Η Ρομίνα καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για συνέργεια στο ίδιο αδίκημα.

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στις συνθήκες σύλληψης και ανάκρισης. Σύμφωνα με τον ξάδελφό τους, η Ταράνεχ αντιμετωπίζει δυσκολία στο περπάτημα εξαιτίας των χτυπημάτων στα πόδια της, ενώ ένας τραυματισμός στο κεφάλι που δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως προκάλεσε λοίμωξη στο αυτί και προβλήματα ισορροπίας.

Οι δικηγόροι των δύο γυναικών έχουν καταθέσει καταγγελία για βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το BBC, η έρευνα για τις καταγγελίες διεξάγεται από αξιωματούχο τον οποίο οι ίδιες οι γυναίκες κατηγορούν για βασανιστήρια.

Περιμένοντας την εκτέλεση: Ξύλο κι εξαναγκασμοί

Η υπόθεση των δίδυμων αδελφών δεν είναι μεμονωμένη. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει κι άλλες γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη θανατική ποινή.

Ανάμεσά τους είναι η 33χρονη Μαχμπουμπέ Σαμπανί, πολιτικός μηχανικός, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο τον Σεπτέμβριο με βάση τη νομοθεσία περί κατασκοπείας, καθώς φέρεται να μετέφερε τραυματισμένους διαδηλωτές.

Σε ηχητικό μήνυμα από τη φυλακή της στο Μασχάντ, η ίδια απηύθυνε έκκληση για βοήθεια, τόσο για την ίδια όσο και για τις υπόλοιπες κρατούμενες. Περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση των γυναικών ως εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα εκείνων για τις οποίες οι θανατικές καταδίκες έχουν οριστικοποιηθεί.

Μία ακόμη περίπτωση είναι εκείνη της 23χρονης Ναζμέχ Αμινί, η οποία συνελήφθη μετά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και καταδικάστηκε σε θάνατο για βλασφημία εξαιτίας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε ηχητικό μήνυμα που αποδίδεται στην ίδια, εκφράζει την ελπίδα να προλάβει να δει ένα ελεύθερο και ευημερούν Ιράν πριν από το τέλος της ζωής της.

Στη λίστα βρίσκεται επίσης η 27χρονη Μοντζντέ Χασέμι Μπαζαργκανί, η οποία συνελήφθη τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ, και αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν κατασκοπεία.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Tavaana έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικό από τηλεφωνική επικοινωνία της μέσα από τη φυλακή. Σε αυτό περιγράφει ότι ξυλοκοπήθηκε στο κεφάλι, στον λαιμό και στο σώμα και ότι εξαναγκάστηκε να υπογράψει ομολογία. «Αν είχα πληρωθεί για κατασκοπεία, θα είχα αυτοκίνητο ή σπίτι. Δεν έχω τίποτα», ακούγεται να λέει.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτηρίζει τις κατηγορίες στις συγκεκριμένες υποθέσεις πολιτικά υποκινούμενες.

Η απάντηση της Τεχεράνης και οι αριθμοί των εκτελέσεων

Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες για βασανιστήρια, χαρακτηρίζοντας παραπλανητικές τις αναφορές περί αυξημένης χρήσης της θανατικής ποινής σε υποθέσεις που συνδέονται με τις διαδηλώσεις.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι καμία γυναίκα δεν καταδικάστηκε σε θάνατο αποκλειστικά για ειρηνική διαμαρτυρία και ότι οι σχετικές ποινές αφορούν σοβαρά αδικήματα, όπως ανθρωποκτονίες και moharebeh. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι ομολογίες που αποσπώνται υπό πίεση δεν έχουν νομική ισχύ.

Η έκταση της καταστολής αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Σύμφωνα με τη Μάι Σάτο, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν ήδη εκτελεστεί σε υποθέσεις που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Η HRANA αναφέρει ότι έχει καταγράψει περισσότερους από 7.000 νεκρούς κατά την καταστολή των κινητοποιήσεων, εκτιμώντας ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος. Η ιρανική κυβέρνηση δίνει διαφορετικό απολογισμό, κάνοντας λόγο για 3.117 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας οργάνωσης, 2.003 άνθρωποι εκτελέστηκαν στο Ιράν μέσα στο διάστημα έως τον Οκτώβριο του 2026, μεταξύ των οποίων 47 γυναίκες. Η μεγάλη πλειονότητα των εκτελέσεων αφορούσε αδικήματα όπως ανθρωποκτονίες και υποθέσεις ναρκωτικών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, το γεγονός ότι τρεις από τις θανατικές καταδίκες γυναικών που συνδέονταν με τις διαδηλώσεις έχουν ήδη ανατραπεί, ωστόσο δύο από αυτές τις υποθέσεις παραπέμφθηκαν εκ νέου για εκδίκαση. Η ίδια προειδοποιεί για ένα ολοένα συχνότερο μοτίβο, κατά το οποίο θανατικές ποινές που ακυρώνονται επανέρχονται από άλλο δικαστικό όργανο όταν υποχωρεί η δημόσια προσοχή.

Για τις οικογένειες των γυναικών που βρίσκονται στις φυλακές, η ελπίδα παραμένει εύθραυστη. Ο ξάδελφος των δίδυμων αδελφών λέει ότι προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την αισιοδοξία τους μιλώντας τους για το μέλλον.

Η Ρομίνα αγαπά τη μουσική και ζητά από τους συγγενείς της να της βάζουν τραγούδια στο τηλέφωνο. Η Ταράνεχ αγαπά τα άλογα και ονειρευόταν να δημιουργήσει κάποτε ένα κέντρο εκτροφής τους. Οι δικοί της εξακολουθούν να της λένε ότι θα τη βοηθήσουν να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο.

«Έτσι προσπαθούμε να της δώσουμε ελπίδα», λέει ο ξάδελφός τους.

Πηγή: BBC