Στον «αέρα» οι συνομιλίες στο Πακιστάν: Το Ιράν απαιτεί άρση του αποκλεισμού πριν κάτσει στο τραπέζι

Άγνωστη παραμένει η τύχη των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν που έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Τετάρτη 22 Απριλίου στο Πακιστάν αφού και οι δυο πλευρές παραμένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους και δεν σπεύδουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Από τη μια ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα ταξίδευε στο Ισλαμαμπάντ πλαισιωμένος από τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παραμένει στη Ουάσιγκτον με τη μετάβασή του, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, να έχει μπει στον «πάγο». Κατά τις ίδιες πηγές, στον Λευκό Οίκο πραγματοποιείται σύσκεψη ανάμεσα σε Βανς, Ρούμπιο και Χέγκσεθ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου, η Τεχεράνη διεμήνυσε, σύμφωνα με την Wall Street Journal, για ακόμη μια φορά ότι θα προσέλθει στις συνομιλίες εάν και εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν θέσει.

IRAN SAYS CEASE-FIRE TALKS CAN RESUME ONLY AFTER U.S. LIFTS BLOCKADE -- WSJ — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 21, 2026

Πακιστάν: Περιμένουμε ακόμη απάντηση από την Τεχεράνη

Σημειώνεται δε ότι, o Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης Αταουλάλ Ταράρ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν και εφόσον θα παραστεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες και σε ποιο επίπεδο.

Από την άλλη, η Ουάσιγκτον έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Βανς θα αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ μόνο εάν οι διπλωματικές συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν με υψηλόβαθμα στελέχη από τις δυο πλευρές.