Ιράν: «Σαν να βγήκα από φυλακή» - Ανακούφιση μετά το τέλος του μεγαλύτερου μπλακ άουτ στο ίντερνετ

Για 88 ημέρες στο Ιράν, ένα κλικ δεν οδηγούσε πουθενά. Μια σελίδα δεν άνοιγε. Ένα μήνυμα δεν έφευγε. Μια κλήση σε συγγενείς στο εξωτερικό έμενε μετέωρη, κολλημένη σε μια χώρα που είχε σχεδόν αποκοπεί από τον υπόλοιπο ψηφιακό κόσμο.

Όταν η σύνδεση επέστρεψε, για πολλούς Ιρανούς δεν ήταν απλώς ένα τεχνικό γεγονός. Ήταν η αίσθηση ότι ξαναβγαίνουν στο φως.

«Μετά από 88 ημέρες, ήταν ακριβώς σαν να απελευθερώνεται ένας κρατούμενος ύστερα από τρεις μήνες φυλάκισης και να βλέπει τον ουρανό για πρώτη φορά», περιέγραψε ένας Ιρανός, μιλώντας για τη στιγμή που μπόρεσε ξανά να συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Η ιρανική κυβέρνηση άρχισε να αποκαθιστά την πρόσβαση στο διεθνές διαδίκτυο, έπειτα από σχεδόν 90 ημέρες μπλακ άουτ, το οποίο είχε επιβληθεί στη διάρκεια της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε την επαναλειτουργία της διεθνούς πρόσβασης, ενώ η διαδικασία επανασύνδεσης παραμένει σταδιακή και ασταθής.

Η στιγμή που άνοιξε ξανά μια ιστοσελίδα

Για όσους ζουν σε χώρες όπου το ίντερνετ θεωρείται αυτονόητο, η εικόνα μοιάζει σχεδόν παράδοξη: άνθρωποι να συγκινούνται επειδή άνοιξε μια ιστοσελίδα ή επειδή εμφανίστηκαν ειδοποιήσεις στο κινητό τους.

«Δεν θα το πιστεύατε, αλλά όταν πάτησα σε μια ιστοσελίδα και την είδα να ανοίγει, ένιωσα σαν να μπορούσα να πετάξω από τη χαρά μου», είπε ένας Ιρανός στο BBC. Όταν κατάλαβε ότι μπορούσε ξανά να στείλει μηνύματα μέσω Telegram, WhatsApp και άλλων εφαρμογών, όπως είπε, το συναίσθημα ήταν «απερίγραπτο».

Η πρώτη ειδοποίηση που εμφανίστηκε στο κινητό του δεν ήταν κάποιο μήνυμα από φίλο ή συγγενή. Ήταν μια υπενθύμιση για ενημέρωση εφαρμογών. Κι όμως, ακόμη και αυτό το απλό, σχεδόν μηχανικό σήμα της καθημερινότητας, τον έκανε να λυγίσει συναισθηματικά.

Στο Reuters, ένας φοιτητής μηχανικής έγραψε χαρακτηριστικά ότι δεν είχε νιώσει ποτέ μεγαλύτερη χαρά βλέποντας ειδοποιήσεις από το Telegram, ενώ άλλοι χρήστες μίλησαν για «χαιρετισμούς μετά από 88 ημέρες».

Οι οικογένειες που έμειναν στη σιωπή

Το μπλακ άουτ δεν σήμαινε μόνο χαμένες συναλλαγές, μπλοκαρισμένες πλατφόρμες και επιχειρήσεις που πάγωσαν. Σήμαινε και οικογένειες που δεν μπορούσαν να ακούσουν η μία την άλλη.

Ιρανοί που ζουν στο εξωτερικό πέρασαν εβδομάδες χωρίς να μπορούν να επικοινωνήσουν με γονείς, αδέλφια, παιδιά, θείους και φίλους. Μέσα στον πόλεμο, η αγωνία γινόταν ακόμη πιο βαριά: όσοι βρίσκονταν εκτός Ιράν δεν ήξεραν αν οι δικοί τους είναι ασφαλείς, ενώ όσοι βρίσκονταν μέσα στη χώρα δεν μπορούσαν πάντα να στείλουν ούτε ένα απλό «είμαι καλά».

«Οι τρεις μήνες χωρίς ίντερνετ ήταν απίστευτα δύσκολοι», είπε ένας Ιρανός, περιγράφοντας πόσο οδυνηρό ήταν να μην μπορεί να επικοινωνήσει με την οικογένεια και τους φίλους του στο εξωτερικό. «Ξέραμε, ειδικά στη διάρκεια του πολέμου, πόσο ανησυχούσαν, αλλά δεν μπορούσαμε ούτε να τους καθησυχάσουμε ότι είμαστε ασφαλείς».

Η Ιρανοβρετανή κωμικός και συγγραφέας Shaparak Khorsandi περιέγραψε στο BBC πόσο «επώδυνο, αλλά και χαρούμενο» ήταν να ακούει ότι άλλοι άνθρωποι μιλούσαν ξανά με τους αγαπημένους τους, την ώρα που η ίδια δεν είχε ακόμη καταφέρει να επικοινωνήσει με τη θεία της στο Ιράν.

Το πιο σπαρακτικό μήνυμα ήρθε, όπως είπε, από έναν θείο της μέσα στο μπλακ άουτ. Επειδή ήξερε ότι οι συγγενείς του δεν μπορούσαν να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του, τους έγραψε ότι εύχεται ο ίδιος στον εαυτό του «χρόνια πολλά» εκ μέρους τους.

Το ίντερνετ ως τρόπος επιβίωσης

Για εκατομμύρια Ιρανούς, το διαδίκτυο δεν είναι μόνο ενημέρωση ή επικοινωνία. Είναι δουλειά. Είναι κατάστημα. Είναι τρόπος να πληρωθούν λογαριασμοί, να πουληθούν προϊόντα, να γίνουν μαθήματα, να λειτουργήσει μια μικρή επιχείρηση χωρίς φυσικό χώρο.

Το παρατεταμένο μπλακ άουτ χτύπησε σκληρά τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τα social media και τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Ιρανός προγραμματιστής είπε στο Reuters ότι πολλοί άνθρωποι που διατηρούσαν μικρές επιχειρήσεις μέσω Instagram και Telegram «έχασαν τα πάντα» και τώρα πρέπει να ξεκινήσουν ξανά «κάτω από το μηδέν», κουβαλώντας χρέη, απώλειες και χαμένους πελάτες.

Φοιτήτρια πληροφορικής, είπε στο Associated Press ότι η επιστροφή του διαδικτύου μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν σε μια στοιχειώδη κανονικότητα. Είχε και η ίδια, όπως ανέφερε, ένα μικρό online κατάστημα. «Σίγουρα θα μας ωφελήσει», είπε, προσθέτοντας όμως ότι το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η λογοκρισία.

Άλλος φοιτητής πληροφορικής χαρακτήρισε την επανασύνδεση «100% θετική», λέγοντας ότι η online αγορά «διψά» να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Όμως κάθε νέος περιορισμός, κάθε διακοπή, κάθε μπλοκάρισμα κάνει τη ζωή πιο δύσκολη για ανθρώπους που εξαρτώνται οικονομικά από το διαδίκτυο.

Η επιστροφή δεν σημαίνει ελευθερία

Η χαρά της επανασύνδεσης συνοδεύεται από μια βαριά επιφύλαξη: το ίντερνετ στο Ιράν δεν επιστρέφει απαραίτητα όπως ήταν. Και πριν από το μπλακ άουτ, η πρόσβαση ήταν ήδη περιορισμένη, με πολλές πλατφόρμες μπλοκαρισμένες και τη χρήση VPN να αποτελεί καθημερινή πρακτική για εκατομμύρια πολίτες.

Ο επικεφαλής του NetBlocks, Alp Toker, δήλωσε στο Reuters ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί ώρες, ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες σε ορισμένες επαρχίες, ενώ η συνδεσιμότητα παραμένει ασταθής και η πρόσβαση στο διαδίκτυο έντονα περιορισμένη. Πλατφόρμες όπως το WhatsApp εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμες χωρίς VPN.

Το NetBlocks ανέφερε ότι η μερική αποκατάσταση ήρθε την 88η ημέρα, μετά από 2.093 ώρες σχεδόν πλήρους απομόνωσης από τα διεθνή δίκτυα, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη εθνικής κλίμακας διακοπή διαδικτύου στη σύγχρονη ιστορία.

Την ίδια ώρα, άλλες αναφορές επισημαίνουν ότι, παρότι η συνδεσιμότητα αυξήθηκε, μεγάλα social media παραμένουν μπλοκαρισμένα και η χρήση εφαρμογών όπως το WhatsApp απαιτεί ακόμη παράκαμψη των περιορισμών.

Το πολιτικό μήνυμα της Τεχεράνης

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, έγραψε στο X ότι η κυβέρνηση έκανε ένα «πρώτο βήμα» προς ένα «ελεύθερο και ρυθμισμένο» διαδίκτυο, έπειτα από οδηγία του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

Συνέδεσε την επαναλειτουργία της πρόσβασης με την αποκατάσταση «έξυπνων υπηρεσιών», την επιστημονική ανάπτυξη και την ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών που, όπως είπε, «στάθηκαν στο πλευρό του συστήματος και του Ιράν».

Η διατύπωση, ωστόσο, δείχνει και το όριο της υπόσχεσης: το ιρανικό κράτος δεν μιλά απλώς για ελεύθερη πρόσβαση, αλλά για πρόσβαση «ρυθμισμένη». Για τους πολίτες, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η πόρτα προς τον κόσμο άνοιξε ξανά, αλλά όχι χωρίς φύλακες.