Γκαλιμπάφ σε Τραμπ: Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε και αν έρθετε με λογική, θα ανταποκριθούμε

Το Ιράν, μέσω δηλώσεων του προέδρου του κοινοβουλίου και κορυφαίου διαπραγματευτή Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε ότι έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, συνέβαλαν σε κάποια πρόοδο.

Παράλληλα, ο Γκαλιμπάφ, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι οι πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη στάση της Τεχεράνης, ενώ επανέλαβε ότι η απάντηση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τη στάση της άλλης πλευράς, λέγοντας: «Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε, και αν έρθετε με λογική, θα ανταποκριθούμε με λογική».

Ο ίδιος προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν δεν προτίθεται να υποκύψει σε πιέσεις ή απειλές, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις θέσεις του στις διαπραγματεύσεις.

UPDATE: Iran’s parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf warns the US: 'We will not bow to any threats, let them test our will once again so that we can teach them a bigger lesson'



Τραμπ: Μπορώ να καταστρέψω το Ιράν σε μια ώρα

Νωρίτερα, με δηλώσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες σημείωσαν πρόοδο και ότι υπήρξε συμφωνία σε αρκετά σημεία, ωστόσο κατηγόρησε την Τεχεράνη για αδιαλλαξία στο πυρηνικό ζήτημα και για παρεμπόδιση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν συντριπτική στρατιωτική ισχύ.

Λίγη ώρα αργότερα, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα μπορούσα να εξαφανίσω το Ιράν μέσα σε μία ημέρα. Θα μπορούσα να το εξαφανίσω μέσα σε μία ώρα», τονίζοντας ότι πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι οι ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές της χώρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα προχωρήσει σε επιχειρησιακό αποκλεισμό κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής συμμάχων σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, με τη Βρετανία να αναφέρεται ως πιθανός εταίρος, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.