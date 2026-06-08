Ιράν: Σταματάμε τα χυπήματα στο Ισραήλ - «Θα υπάρξουν ακόμα ισχυρότερα, εάν συνεχίσουν στον Λίβανο»

Τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεών του κατά του Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο για ισχυρότερα πλήγματα εάν το Τελ Αβίβ συνεχίσει να επιτίθεται στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, όπως μεταφέρει ο Guardian, το Κεντρικό Αρχηγείο Khatam ol-Anbiya φέρεται να δήλωσε ότι «σε υποστήριξη του καταπιεσμένου λαού του Λιβάνου», το Ιράν έδωσε μια «επώδυνη απάντηση» στο Ισραήλ, μετά την χθεσινή επίθεση του τελευταίου στα νότια προάστια της Βηρυτού.

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«Ως εκ τούτου, ανακοινώνεται η παύση των επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων. Τονίζεται, ωστόσο, ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις και οι εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου, θα ακολουθήσουν πολύ πιο αυστηρά και συντριπτικά μέτρα», δήλωσε ο ιρανικός στρατός.

Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει στην ιρανική ανακοίνωση, ενώ από ισραηλινή πηγή έγινε γνωστό ότι Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησαν νωρίτερα σήμερα. Λίγο αργότερα ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι Ιράν και Ισραήλ επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει μέσω του Truth Social «άμεση παύση του πυρός».

Η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ οδήγησε σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 4%.