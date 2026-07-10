Ιράν: Στη σκιά των νέων βομβαρδισμών η ταφή Χαμενεΐ στη Μασχάντ όσο «φουντώνει» η ένταση με τις ΗΠΑ

Σε έντονο κλίμα αλλά και μέσω έντονης γεωπολιτικής έντασης πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/7) στη Μασχάντ η ταφή του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 86 ετών κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από την τελευταία πράξη των πολυήμερων τελετών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό τη βαριά σκιά της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Αίσθηση προκάλεσε η απουσία του γιου και διαδόχου του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πλάνα του κρατικού δικτύου IRIB. Το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μεταφέρθηκε στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, τον σημαντικότερο τόπο προσκυνήματος του σιιτικού Ισλάμ στο Ιράν.

Χιλιάδες πιστοί είχαν κατακλύσει τη Μασχάντ, αψηφώντας τις υψηλές θερμοκρασίες, για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στον επί δεκαετίες ηγέτη της χώρας.

Νέα πολεμική κλιμάκωση μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας

Η ολοκλήρωση των τελετών συνέπεσε με την πιο σοβαρή αναζωπύρωση της σύγκρουσης μετά την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε επικυρωθεί μέσω του «Πρωτοκόλλου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία «τελείωσε», χαρακτηρίζοντας τους ηγέτες της Τεχεράνης «άρρωστους» και υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμεί πλέον να διαπραγματευτεί μαζί τους. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών μέσω της διαπραγματευτικής του ομάδας.

Την ίδια ώρα, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου γνωστοποίησε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον ενημέρωσε για τις τελευταίες κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών διαβίβασαν στις αμερικανικές αρχές στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το Ιράν φέρεται να σχεδιάζει τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου.

Μαζικοί βομβαρδισμοί και εκατέρωθεν καταγγελίες

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τετάρτη προς Πέμπτη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιδρομών εναντίον περίπου 90 στόχων στο Ιράν.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι έπληξε και πολιτικές υποδομές, υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν να διαταραχθούν οι τελετές της κηδείας και να αποτραπεί η προσέλευση των πιστών. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, επλήγησαν γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν την Τεχεράνη με τη Μασχάντ.

Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο IRNA ότι στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στη Μπουσέρ, όπου λειτουργεί ο μοναδικός εν ενεργεία πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, έγινε στόχος βομβαρδισμού. Ωστόσο, λίγο αργότερα το αμερικανικό Πεντάγωνο διέψευσε μέσω του AFP ότι πραγματοποιήθηκε οποιοδήποτε αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν τις τελευταίες ώρες.

Κάτοικοι των νότιων περιοχών περιέγραψαν σκηνές συνεχών εκρήξεων, ενώ σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των ιρανικών αρχών οι αμερικανικές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο 17 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 93.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της κρίσης

Η νέα φάση της σύγκρουσης ξεκίνησε από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς υδρογονανθράκων παγκοσμίως. Η Ουάσιγκτον κατηγόρησε την Τεχεράνη για επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον τριών εμπορικών πλοίων, ενώ στοιχεία της πλατφόρμας Kpler δείχνουν ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει μειωθεί αισθητά.

Το Ιράν δηλώνει ότι πλέον ελέγχει το στρατηγικής σημασίας πέρασμα και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς ελεύθερης διέλευσης, ανακοινώνοντας την επιβολή τελών στα εμπορικά πλοία και τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας σε συγκεκριμένο διάδρομο.

Ιρανικά αντίποινα και νέες απειλές από το Ισραήλ

Σε απάντηση στις αμερικανικές επιδρομές, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Στο Κουβέιτ αναφέρθηκε τουλάχιστον ένας τραυματισμός, ενώ σειρήνες ήχησαν και στην Ιορδανία, όπου αναχαιτίστηκαν πύραυλοι για πρώτη φορά από τις 11 Ιουνίου.

Ενδεικτικό του τεταμένου κλίματος ήταν ότι μαχητικό αεροσκάφος συνόδευσε το αεροπλάνο που μετέφερε τη σορό του Αλί Χαμενεΐ στη Μασχάντ.

An Iranian air force fighter jet escorted a plane carrying the bodies of slain Iranian leader Ayatollah Ali Khamenei and his family members as it returned from a funeral ceremony in Iraq to Iran for burial https://t.co/8eO1ElEEAF pic.twitter.com/koiGsAI2Ea — Reuters (@Reuters) July 9, 2026

Παρά τον κίνδυνο, χιλιάδες πιστοί συμμετείχαν στις τελετές, μετά τις μαζικές συγκεντρώσεις που είχαν προηγηθεί στην Τεχεράνη, την Κομ και σε σιιτικές περιοχές του Ιράκ.

«Όλος ο κόσμος εδώ θέλει να τον εκδικηθεί», δήλωσε ο 41χρονος έμπορος Μοχαμάντ Αφσαριάν, εκτιμώντας ότι οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν πλέον σχεδόν καταρρεύσει. «Ακόμη κι αν επιτυγχάναμε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα προβλήματα με το Ισραήλ θα παρέμεναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή κυβέρνηση διαμήνυσε ότι είναι έτοιμη να πλήξει εκ νέου το Ιράν, «για τρίτη φορά αν χρειαστεί», με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιεί ότι τα επόμενα χτυπήματα θα είναι «ακόμη πιο σκληρά».