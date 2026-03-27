Ιράν: «Στόχοι τα ξενοδοχεία με Αμερικανούς στρατιώτες» - Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη

Ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε ότι τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες σε όλη τη Μέση Ανατολή θα γίνουν νόμιμοι στόχοι. «Όταν οι Αμερικανοί δυνάμεις βρίσκονται σε ένα ξενοδοχείο, από τη δική μας οπτική, αυτό το ξενοδοχείο μετατρέπεται σε αμερικανικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, στην κρατική τηλεόραση την Πέμπτη. Τόνισε ότι το Ιράν θα απαντήσει, χτυπώντας τους Αμερικανούς «όπου κι αν βρίσκονται».

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε στείλει «σαφείς προειδοποιήσεις» σε ξενοδοχεία στην περιοχή, ειδικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Παράλληλα, ο στρατός εντόπισε Αμερικανούς στρατιώτες να χρησιμοποιούν παρόμοιες εγκαταστάσεις στη Συρία, τον Λίβανο και το Τζιμπουτί.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν άτομα στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ως «ανθρώπινες ασπίδες». Σε ανάρτηση στο X, ανέφερε ότι Αμερικανοί στρατιώτες εγκατέλειψαν στρατιωτικές βάσεις για να κρυφτούν σε ξενοδοχεία και κάλεσε τις τοπικές επιχειρήσεις να τους αρνηθούν κράτηση.

Το Ισραήλ πλήττει εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη

Σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε εκτεταμένα πλήγματα στην Τεχεράνη, στοχεύοντας υποδομές που συνδέονται με το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση, «ο στρατός ολοκλήρωσε σειρά πληγμάτων σε μεγάλη κλίμακα που στόχευαν υποδομές του ιρανικού καθεστώτος».

Λίγες ώρες αργότερα, πρόσθεσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, κυρίως βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και εκτοξευτές και σημεία αποθήκευσης πυραύλων στο δυτικό Ιράν, οι οποίες αποτελούσαν άμεση απειλή για το Ισραήλ. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ανίχνευση πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.

הפגיעה במערך הימי נמשכת:

חיל-האוויר תקף את האתר המרכזי ביותר באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים של משטר הטרור האיראני.https://t.co/bIzr2XNTbT pic.twitter.com/jRtNBCsBZe — Israeli Air Force (@IAFsite) March 27, 2026

Νέες επιθέσεις σε λιμάνια και drones

Το κύριο εμπορικό λιμάνι του Κουβέιτ, Σουουαΐχ, δέχτηκε επίθεση από «εχθρικά» μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς θύματα, σύμφωνα με τις αρχές λιμένων.

Στην ίδια γραμμή, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο drones στο Ριάντ και σε ανατολικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, μετά από κοινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς το Ισραήλ και γειτονικές χώρες, κλιμακώνοντας την ένταση στην περιοχή.