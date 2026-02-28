Ιράν: Στους 85 οι νεκροί από το ισραηλινό χτύπημα σε σχολείο - «Βάρβαρη επίθεση», λέει ο Πεζεσκιάν

Στους 85 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την ισραηλινή επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στην κομητεία Μινάμπ στο νότιο Ιράν, όπως έκανε γνωστό ο Αχμάντ Ναφισί, βοηθός του κυβερνήτη της επαρχίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρωί υπήρχαν 170 μαθητές στο σχολείο.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν καταδίκασε σήμερα τη «βάρβαρη» επίθεση σε σχολείο στο νότιο τμήμα της χώρας του.

«Αυτή η βάρβαρη πράξη συνιστά άλλη μια μαύρη σελίδα στον απολογισμό των αναρίθμητων εγκλημάτων που έχουν διαπράξει οι επιτιθέμενοι», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.