Κόρη 89χρονου: «Σωστή η απόφαση, δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου - Δεν νιώθω αγάπη γι' αυτόν»

Θέση υπέρ της προφυλάκισης του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο πήρε η κόρη του, υπογραμμίζοντας ότι η ηλικία δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τέτοιες ενέργειες.

Μιλώντας στο MEGA, η κόρη του ηλικιωμένου χαρακτήρισε ορθή την απόφαση της Δικαιοσύνης για την προφυλάκισή του.

«Ήταν σωστή η απόφαση. Δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου. Το ότι έχει κάποια ηλικία δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι νόμοι εφαρμόζονται από όσους έχουν την ευθύνη, ανεξάρτητα από το αν κρίνονται σωστοί ή λάθος.

«Αν γινόταν κάτι χειρότερο;»

Η ίδια εξέφρασε τον προβληματισμό της για τις συνέπειες που θα μπορούσε να είχε η ενέργεια του πατέρα της.

«Λέμε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει, αλλά αν γινόταν κάτι και σκοτωνόταν κάποιος άνθρωπος;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενη στα συναισθήματά της, τόνισε ότι δεν αισθάνεται ούτε μίσος ούτε αγάπη, αλλά κυρίως λύπη.

«Δεν νιώθω απόρριψη, μίσος ή αγάπη. Για να νιώσεις αγάπη πρέπει να την πάρεις πρώτα. Αυτή τη στιγμή νιώθω λύπη γιατί έφτασε εκεί», είπε.

Προφυλακιστέος ο 89χρονος - Ζήτησε συγγνώμη

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, κατά την οποία φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί καμία ευνοϊκή μεταχείριση και ότι δεν έχει αντίρρηση να οδηγηθεί στη φυλακή, τονίζοντας πως «έχει ζήσει τη ζωή του». Επιπλέον, φέρεται να προσφέρει το ποσό των 2.000 ευρώ σε κάθε έναν από τους τραυματίες.