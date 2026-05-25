Ιράν: Τέλος στο ψηφιακό μπλακάουτ μετά από σχεδόν 3 μήνες

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έδωσε εντολή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διεθνές διαδίκτυο, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η απόφαση έρχεται μετά από σχεδόν 90 ημέρες εκτεταμένου περιορισμού της πρόσβασης, που επιβλήθηκε στο πλαίσιο της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Για 87 ημέρες, εκατομμύρια πολίτες στο Ιράν είχαν εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το NetBlocks.

⌛️ It's now the 87th consecutive day of #Iran's internet blackout which has been in place for over 2064 hours. The measure has eliminated any transparency around executions, adding to the inhumane conditions and daily uncertainty faced by jailed critics, dissidents and tourists. pic.twitter.com/vKw1DIbPoy — NetBlocks (@netblocks) May 25, 2026

Μόνο ένα μικρό ποσοστό χρηστών μπορούσε να συνδεθεί στο παγκόσμιο διαδίκτυο μέσω ακριβών και τεχνολογικά προηγμένων VPN, τα οποία επέτρεπαν την παράκαμψη των περιορισμών.

Πώς επιβλήθηκε το «μπλακάουτ»

Οι αρχές είχαν αρχικά επιβάλει περιορισμούς στο διαδίκτυο στις 8 Ιανουαρίου, ως απάντηση σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο.

Η πρόσβαση αποκαταστάθηκε σταδιακά τον Φεβρουάριο, ωστόσο επιβλήθηκε νέο μπλακάουτ μετά την έναρξη επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ στα τέλη του ίδιου μήνα.

Παρά την εντολή για επαναφορά, παραμένει άγνωστο το πότε και με ποιον τρόπο θα αποκατασταθεί πλήρως η σύνδεση των πολιτών με το παγκόσμιο διαδίκτυο.

Περιορισμοί ακόμη και σε «κανονικές» συνθήκες

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και σε περιόδους ομαλότητας, η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν παραμένει αυστηρά ελεγχόμενη, με λογοκρισία σε πολλές ιστοσελίδες, μεταδίδει το Reuters.

Παράλληλα, οι αρχές επενδύουν σε εσωτερικό δίκτυο (intranet), μέσω του οποίου παρέχονται βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, χωρίς σύνδεση με το παγκόσμιο ίντερνετ.