Ιρανή «πέτρα του σκανδάλου» πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν - Τον SMS που τον «έκαψε»

Την αιτία πίσω από το περίφημο χαστούκι της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ στον σύζυγό της Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να αποκάλυψε Γάλλος δημοσιογράφος σε συνέντευξή του την Τετάρτη 13 Μαΐου στο RTL.

Ο συντάκτης του περιοδικού Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, ανέφερε ότι η χειρονομία στον Εμανουέλ Μακρόν την οποία κατέγραψαν μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος οι κάμερες στο αεροδρόμιο του Βιετνάμ οφείλεται σε μια σκηνή ζηλοτυπίας. «Η σύζυγός μου κι εγώ απλώς αστειευόμασταν, όπως κάνουμε συχνά», επέμενε σε δηλώσεις ο Γάλλος πρόεδρος σε μια προσπάθειά του να διασκεδάσει τις εντυπώσεις αφού το βίντεο είχε ήδη γίνει viral και οι συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν για το παρασκήνιο.

«Αυτό που συνέβη ήταν ότι η Μπριζίτ Μακρόν είδε ένα μήνυμα στο κινητό του προέδρου από μια γνωστή Ιρανή ηθοποιό, τη Γκολσιφτέ Φαραχανί», ισχυρίστηκε ο Ταρντίφ στο RTL. Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι διασταύρωσε διεξοδικά αυτή την πληροφορία πριν τη συμπεριλάβει στο βιβλίο του. «Απλώς αναφέρω το όνομα επειδή κάποια στιγμή κυκλοφορούσαν φήμες στο Παρίσι. Δεν είναι φήμη. Είπα ρητά στο Μέγαρο των Ηλυσίων ότι δεν είναι η δική τους εκδοχή».

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ο Εμανουέλ Μακρόν διατηρούσε για μερικούς μήνες μια «πλατωνική σχέση» με την ηθοποιό. «Αυτό μου είπαν, αυτό μου επαναλάμβαναν», αναφέρει. Προσθέτει επίσης: «Τα μηνύματα, τα οποία μου μετέφεραν στενοί φίλοι, πήγαιναν αρκετά μακριά. “Κοίτα, σε βρίσκω πολύ όμορφη κ.λπ.”».

🔴🇫🇷 ALERTE INFO | La gifle reçue par Macron dans l’avion serait liée à une crise de jalousie de Brigitte Macron après des échanges avec l’actrice iranienne Golshifteh Farahani. Une relation décrite comme "platonique".

«Δεν είναι ένα τέλειο ζευγάρι»

Κατά την αφήγησή του, αυτές οι ανταλλαγές προκάλεσαν εντάσεις στο προεδρικό ζεύγος. «Οδήγησαν σε ρήξη, με αποτ'έλεσμα να δούμε όλοι αυτή την ιδιωτική σκηνή, απλώς επειδή σε κάποιο σημείο υπήρξε μια παρεξήγηση στο αεροπλάνο, όπου νομίσαμε ότι αυτός ο καβγάς, ένας αρκετά σημαντικός καβγάς, είχε τελειώσει. Δεν είχε τελειώσει».

Ο Φλοριάν Ταρντίφ υποστηρίζει ότι το Μέγαρο των Ηλυσίων «μετανιώνει» σήμερα για την επικοινωνιακή διαχείριση του επεισοδίου. «Το μετανιώνουν σήμερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων, απλώς επειδή θα μπορούσαν να είχαν δείξει τότε ότι ήταν ζευγάρι, ότι ήταν ένα πραγματικό ζευγάρι, ότι δεν ήταν ένα τέλειο ζευγάρι. Αυτή είναι η ιστορία που μας έχουν αφηγηθεί από την αρχή της πρώτης πενταετούς θητείας».

Άτομα κοντά στο προεδρικό ζεύγος πάντως περιέγραψαν το περιστατικό ως «μια στιγμή οικειότητας». Τη στιγμή του συμβάντος, η συνοδεία του προέδρου υποβάθμισε αρχικά τη σημασία της σκηνής, υπονοώντας ότι οι εικόνες είχαν απομονωθεί, πριν δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. «Ήταν μια στιγμή που ο πρόεδρος και η σύζυγός του χαλάρωναν για τελευταία φορά πριν από την έναρξη του ταξιδιού τους, απλώς διασκεδάζοντας. Ήταν μια στιγμή κοινής οικειότητας», ανέφεραν πρόσωπα κοντά στο ζευγάρι.

