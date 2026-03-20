Ιρανικά ΜΜΕ: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί

Σκοτώθηκε από ισραηλινά πλήγματα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικά Μέσα.

Ο θάνατός του είναι το τελευταίο χτύπημα σε μια «μαύρη εβδομάδα» για το καθεστώς του Ιράν, αφού μέσα στην εβδομάδα αυτή επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί (Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας) και του Γκουλάμ Ρεζά Σολεϊμανί (αρχηγού της πολιτοφυλακής Μπασίτζ).

Οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας σε αναφορές για πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν δήλωσαν ειρωνικά: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς πεζοναύτες και είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε με τις εκπλήξεις μας».

«Η παραγωγή πυραύλων συνεχίζεται»

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν σήμερα ότι η παραγωγή πυραύλων συνεχίζεται στο Ιράν, την επομένη δηλώσεων από το Ισραήλ, σύμφωνα με τις οποίες ο πόλεμος κατέστρεψε τις βαλλιστικές δυνατότητες της χώρας.

«Η βαλλιστική βιομηχανία μας αξίζει το άριστα. (...) Δεν υπάρχει καμιά ανησυχία γι' αυτό το θέμα, επειδή ακόμα και σε καιρό πολέμου, συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε πυραύλους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Αλί-Μοχαμάντ Ναϊνί, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Χθες, Πέμπτη, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι το Ιράν «δεν έχει πλέον την ικανότητα να παράγει βαλλιστικόυς πυραύλους» ούτε «να εμπολουτίζει το ουράνιο».