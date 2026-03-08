Ιρανικά ΜΜΕ: Νέος ανώτατος ηγέτης ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - «Ο πόλεμος μπαίνει σε νέα φάση»

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορίζεται νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με αναφορές κρατικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ο 56χρονος ιερωμένος μεσαίας βαθμίδας με στενές διασυνδέσεις με τους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης, θεωρούταν από καιρό από στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος εν δυνάμει διάδοχος του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της επίθεσης που εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Αν και η κυρίαρχη ιδεολογία στο Ιράν δεν βλέπει κατ' αρχήν με καλό μάτι την κληρονομική διαδοχή, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει ισχυρούς υποστηρικτές στους κόλπους των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και στο γραφείο του πατέρα του, το οποίο εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή.

Στη δήλωσή της, η Συνέλευση των Ειδικών κάλεσε τον ιρανικό λαό να διατηρήσει την ενότητά του και να δηλώσει πίστη στον νέο Ανώτατο Ηγέτη.

Το Reuters σημειώνει πως η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αποτελεί ένδειξη ότι οι σκληροπυρηνικοί συνεχίζουν να ελέγχουν σταθερά την εξουσία στο Ιράν.

«Σε νέα φάση ο πόλεμος»

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εισέρχεται σε «νέα φάση» και απειλεί με αντίποινα κατά ενεργειακών υποδομών

Ειδικότερα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται το Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει εισέλθει σε «νέα φάση», απορρίπτοντας τις εκτιμήσεις ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα και αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πιθανές ανταποδοτικές ενέργειες με στόχο ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή.

«Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ»

Ο αξιωματούχος είπε στο CNN, σε μήνυμα που έστειλε την Κυριακή, ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική άμεσου τέλους της σύγκρουσης, παρά τους ισχυρισμούς που υποστηρίζουν το αντίθετο. «Ο πόλεμος έχει εισέλθει σε νέα φάση και η επίθεση σε ιρανικές πετρελαϊκές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις καυσίμων θα αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε με περιφερειακά αντίποινα», είπε ο αξιωματούχος.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές ως απάντηση τις επόμενες ημέρες, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές σε περιφερειακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ μέχρι να πετύχει τα αποτελέσματα που επιδιώκει», είπε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στη κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι η Τεχεράνη θα καθορίσει πότε θα τελειώσει η σύγκρουση.