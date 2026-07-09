Ιρανική απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σε βάση στην Ιορδανία

Το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ, στην Ιορδανία, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ώρες μετά το μπαράζ επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους από τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα το Αμάν ανέφερε ότι αναχαίτισε οκτώ πυραύλους που είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Ιορδανίας, το «Πέτρα».

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αν η «αμερικανική επιθετικότητα» επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο οι βάσεις των ΗΠΑ την περιοχή.