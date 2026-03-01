Η Λευκωσία διαψεύδει ότι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο

Η Λευκωσία διαψεύδει τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν με κατεύθυνση προς την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για πυραύλους που να είχαν ως στόχο την κυπριακή επικράτεια.

Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα.



Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας αποκάλυψε ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. Οι πύραυλοι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες αναχαιτίστηκαν από τους Ισραηλινούς.

Όπως δήλωσε, οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι «πιθανότατα δεν στόχευαν τις δικές μας βάσεις», ωστόσο το γεγονός, όπως τόνισε, «δείχνει πόσο αδιάκριτα είναι τα ιρανικά αντίποινα».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί που σταθμεύουν στο Μπαχρέιν βρέθηκαν σε μικρή απόσταση από άλλα ιρανικά πλήγματα. «Ορισμένοι από αυτούς βρίσκονταν λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα σημεία όπου έπεσαν οι πύραυλοι», σημείωσε.

Οι δηλώσεις έγιναν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε «αεροσκάφη στον αέρα» στη Μέση Ανατολή για αμυντικές επιχειρήσεις. Ο Χίλι επανέλαβε την έκκληση του Λονδίνου προς την Τεχεράνη να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις, να κάνει πίσω από «τις αυξανόμενες, ανεξέλεγκτες και αδιάκριτες επιθέσεις στην περιοχή» και να εγκαταλείψει τα εξοπλιστικά της προγράμματα.