IRIS: Όλα όσα αλλάζουν στις άμεσες πληρωμές από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Σημαντικές αλλαγές στις άμεσες πληρωμές μέσω κινητού φέρνει από την Πέμπτη (15/1) το σύστημα IRIS, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, αλλά και να πληρώνουν επαγγελματίες πιο εύκολα.

Το ημερήσιο όριο για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, από 500 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα, εξισώνοντας το πλαφόν με εκείνο των πληρωμών προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αλλαγές καταγράφονται και στο μηνιαίο όριο των 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, ενώ για συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων δεν θα υφίσταται πλέον μηνιαίο πλαφόν.

Η χρήση της υπηρεσίας IRIS παρουσιάζει εκρηκτική αύξηση, καθώς το 2025 καταγράφηκε άνοδος 68%. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 126 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ, από περίπου 4,2 εκατομμύρια χρήστες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των άμεσων ψηφιακών πληρωμών στην καθημερινότητα.