Ιρλανδία: Άνδρας χτυπά γυναίκα με αγκωνιά στον δρόμο και φεύγει ατάραχος - Δείτε βίντεο
Στη δημοσιότητα έδωσε η ιρλανδική αστυνομία βίντεο που δείχνει άγνωστο να επιτίθεται σε γυναίκα στο κέντρο του Κόρκ, χτυπώντας την στο κεφάλι.
Σοκ προκάλεσε στο Κορκ της Ιρλανδίας περιστατικό απρόκλητης βίας, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της 23ης Νοεμβρίου, περίπου στις 02:50, στην οδό Oliver Plunkett Street.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ένας άνδρας, με τα χέρια στις τσέπες, να πλησιάζει μια ομάδα γυναικών που περπατούσαν στον δρόμο. Ξαφνικά, σηκώνει τον αγκώνα του και χτυπά με δύναμη μία από αυτές στο κεφάλι, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ένταση. Η γυναίκα κατέρρευσε στο έδαφος αναίσθητη, ενώ ο δράστης απομακρύνθηκε σαν να μην συνέβη τίποτα.
Φίλες του θύματος έσπευσαν αμέσως να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ μία από αυτές φάνηκε να κινείται προς τον άνδρα καθώς εκείνος αποχωρούσε.
Από την επίθεση, η γυναίκα υπέστη κάταγμα στο τροχιακό οστό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με την Dailymail.
Η ιρλανδική αστυνομία διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση του δράστη και καλεί το κοινό να προσφέρει οποιαδήποτε πληροφορία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με πολίτες να εκφράζουν προβληματισμό για την ασφάλεια στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.