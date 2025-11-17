Ιρλανδική τρέλα - Το αεροδρόμιο στο Δουβλίνο έγινε «Troy Parrot Airport» μετά το επικό χατ-τρικ

Η Ιρλανδία ζει μέρες απόλυτης ποδοσφαιρικής παράνοιας μετά τη μυθική της ανατροπή στη Βουδαπέστη, που την έστειλε στα μπαράζ του Μουντιάλ 2026, με τον Τρόι Πάροτ να έχει γίνει πλέον κάτι σαν… εθνικός θησαυρός.

Μέχρι πριν λίγες εβδομάδες, οι Ιρλανδοί είχαν μόλις έναν βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και κανείς δεν τους έδινε τύχη ούτε για πλάκα. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα έκανε το αδιανόητο 3/3, νικώντας Πορτογαλία (2-0) και Ουγγαρία (3-2) μέσα στη Βουδαπέστη, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο θεαματικές ανατροπές ομίλου τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, οι Ούγγροι προηγούνταν 2-1 μέχρι το 80’, αλλά στο φινάλε έμειναν εκτός συνέχειας.

Ο άνθρωπος–θαύμα; Ποιος άλλος. Ο Τρόι Πάροτ. Με δύο γκολ κόντρα στην Πορτογαλία και χατ-τρικ απέναντι στην Ουγγαρία, «σφράγισε» μόνος του την πρόκριση στα μπαράζ, σκοράροντας το τρίτο γκολ στο 90’+6’, στην τελευταία φάση του αγώνα.

Με το που μπήκε το γκολ, το Δουβλίνο… ανατινάχθηκε. Το πρώτο βίντεο που έγινε viral ήταν μέσα από την παμπ του αεροδρομίου, όπου οι οπαδοί ξέσπασαν σε παραλήρημα.

Και κάπως έτσι, οι υπεύθυνοι του αερολιμένα αποφάσισαν να κάνουν μία κίνηση που μόνο στην Ιρλανδία θα έβλεπες: μέσα σε λίγες ώρες «βάφτισαν» το αεροδρόμιο Troy Parrot Airport στους επίσημους λογαριασμούς του. Όσοι δεν είχαν ιδέα τι είχε συμβεί, έμεναν να κοιτούν την οθόνη… αποσβολωμένοι.

Feck it. Doing it. 🦜 pic.twitter.com/lMidtjZwnT — Troy Parrott International Airport 🦜 (@DublinAirport) November 16, 2025

Η ανταπόκριση του κόσμου; Ξέφρενη. Γεμάτα σχόλια, χιούμορ, περηφάνια και φυσικά… αποθέωση για τον νέο ποδοσφαιρικό ήρωα της χώρας.