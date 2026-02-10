«Κραυγή» από Ιρλανδό στις φυλακές της ICE: Τα βασανιστήρια και το κελί με τα 71 άτομα

Συνεχείς είναι οι καταγγελίες για απαράδεκτη μεταχείριση όσων ατόμων συλλαμβάνονται από την ICE στις ΗΠΑ αλλά και για τις συνθήκες κράτησης στις διαβόητες φυλακές της ομοσπονδιακής αστυνομίας για τη μετανάστευση.

Μεταξύ πολλών άλλων, δραματική έκκληση για βοήθεια απευθύνει ένας Ιρλανδός, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση από την ICE επί πέντε μήνες, παρά το γεγονός ότι έχει έγκυρη άδεια εργασίας και «καθαρό» ποινικό μητρώο -όπως δηλώνει. Μάλιστα, ο Σέιμους Κάλετον εκφράζει ακόμα και φόβους για τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ο 42χρονος Ιρλανδός παρομοιάζει τις συνθήκες της φυλακής του στο Τέξας ως «βασανιστήρια». «Δεν φοβάμαι τους άλλους κρατούμενους. Φοβάμαι το προσωπικό. Είναι ικανοί για τα πάντα», τονίζει.

Μιλώντας σε ραδιόφωνο της Ιρλανδίας, μέσα από το κέντρο κράτησης, ο Κάλετον ικέτευσε τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μιχόλ Μάρτιν, να μεσολαβήσει στον Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο τελευταίος επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα για τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου.

«Βγάλτε με από εδώ»

«Απλώς προσπαθήστε να με βγάλετε από εδώ και κάντε ό,τι μπορείτε, παρακαλώ. Είναι ένα απόλυτο βασανιστήριο, ψυχολογικό και σωματικό βασανιστήριο», σημείωσε ο Culleton, προσθέτοντας ότι δεν ήξερε πόσο περισσότερο θα μπορούσε να αντέξει. «Είναι απλώς ένα φρικτό, φρικτό, φρικτό μέρος».

Με καταγωγή από το Κίλκενι στην Ιρλανδία, ο 42χρονος Σέιμους Κάλετον διατηρεί μια επιχείρηση σοβατίσματος στην περιοχή της Βοστώνης. Μετά από ψώνια σε ένα κατάστημα σιδερικών στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, ακολούθησε πράκτορες της ICE και συνελήφθη.

Ο Κάλετον εισήλθε στις ΗΠΑ το 2009 με πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης βίζα και παρέμεινε πέρα από το όριο των 90 ημερών, αλλά αφού παντρεύτηκε μια πολίτη των ΗΠΑ, την Τίφανι Σμιθ, υπέβαλε αίτηση για νόμιμη μόνιμη διαμονή και έλαβε μια νόμιμη απαλλαγή που του επέτρεπε να εργαστεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Όγκορ Γουίνι Οκόγιε.

Η κράτηση τον εμπόδισε να παραστεί στην τελική συνέντευξη τον Οκτώβριο για την πράσινη κάρτα του, η οποία θα επιβεβαίωνε τη νομική του κατάσταση, δήλωσε ο Οκόγιε. «Είναι ανεξήγητο το γεγονός ότι αυτός ο άνδρας βρέθηκε υπό κράτηση», επισήμανε ο δικηγόρος του 42χρονου.



Η σύζυγος του Κάλετον στη Μασαχουσέτη και η οικογένειά του στην Ιρλανδία δημοσιοποίησαν την ιστορία του με την ελπίδα να συγκεντρώσουν υποστήριξη για την απελευθέρωσή του.

«Είναι ένας εφιάλτης, δεν ξέρεις τι θα συμβεί»

Όσον αφορά τις συνθήκες κράτησής του, ο Κάλετον δήλωσε ότι ήταν κλειδωμένος στο ίδιο δωμάτιο με 71 άλλους κρατούμενους σε άθλιες συνθήκες, με λιγοστό φαγητό και σχεδόν καθόλου χρόνο για προαυλισμό στον καθαρό αέρα.



«Δεν ξέρεις τι θα συμβεί σε καθημερινή βάση. Δεν ξέρεις αν θα υπάρξουν ταραχές. Είναι ένας εφιάλτης εδώ κάτω». Τα ντους και οι τουαλέτες ήταν «βρώμικα» και τα καθημερινά γεύματα προορίζονταν για παιδιά, ανέφερε. «Έτσι όλοι πεινάνε».

Τόνισε ότι προσπαθεί να αντέξει αυτήν την κατάσταση. «Μιλάω με τη γυναίκα μου κάθε μέρα, είναι ο ‘βράχος’ μου. Μιλάω με τη μητέρα και την αδερφή μου τις περισσότερες μέρες. Όλες με υποστηρίζουν».

🇮🇪 An Irish man with a valid U.S work permit has been held in ICE detention in Texas for nearly five months despite having no criminal record,

Seamus Culleton from kilkenny Ireland, who has lived in the U.S for over 20 years, is married to a U.S citizen and was in the final… pic.twitter.com/dAl8lyvJGk — ╰┈➤ 🇮🇪 𝐁𝗋ó𐓣ƶy 🇮🇪 (@BronzyGuevara) February 10, 2026

«Κάντε ό,τι μπορείτε για να με βγάλετε από εδώ, παρακαλώ. Θέλω απλώς να επιστρέψω στη ζωή μου, θέλαμε τόσο πολύ να δημιουργήσουμε οικογένεια», υπογράμμισε ο Σέιμους Κάλετον και ζήτησε από τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας να θέσει το θέμα του στον πρόεδρο Τραμπ μόλις τον επισκεφτεί από κοντά στην Ουάσιγκτον.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Ιρλανδίας δήλωσε ότι παρέχει προξενική βοήθεια μέσω του ιρλανδικού προξενείου στο Ώστιν του Τέξας και ότι η πρεσβεία στην Ουάσιγκτον συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σε «ανώτερο επίπεδο».