Ηρώ Πεκτέση: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αλλά και να μιλήσω για κάτι που με έχει στενοχωρήσει»

Η ιστορία της Άννας και της Ελένης ήταν από τις πιο πολυσυζητημένες και συγκινητικές του «Άγιου Έρωτα». Η σχέση των δύο γυναικών, που γεννήθηκε κρυφά σε μια εποχή γεμάτη στερεότυπα και προκαταλήψεις, κατάφερε να αγγίξει χιλιάδες τηλεθεατές, δημιουργώντας ένα από τα πιο φανατικά κοινά της σειράς.

Λίγες ώρες μετά το μεγάλο φινάλε, η Ηρώ Πεκτέση, που ενσάρκωσε την Άννα, θέλησε να απευθυνθεί στους ανθρώπους που στήριξαν αυτή την ιστορία από την πρώτη στιγμή. Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση, ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη που έδειξε, δεν έκρυψε όμως και την απογοήτευσή της για τα προσβλητικά σχόλια και τις επιθέσεις που δέχθηκαν κατά καιρούς οι συντελεστές της σειράς.

«Θα ήθελα να σας μιλήσω για κάτι που με έχει στενοχωρήσει»

Η ηθοποιός ξεκίνησε το μήνυμά της αναφερόμενη στο κύμα αρνητικών σχολίων που συνόδευσε κατά διαστήματα την εξέλιξη της σειράς και κυρίως της ιστορίας των δύο γυναικών.

«Θέλω να ευχαριστήσω και όλες εσάς που ήσασταν δίπλα μας όλους αυτούς τους μήνες. Πριν μπω όμως σε αυτό, θα ήθελα να σας μιλήσω για κάτι που με έχει στενοχωρήσει», έγραψε αρχικά.

Όπως εξήγησε, κατανοεί απόλυτα ότι πολλοί τηλεθεατές μπορεί να διαφώνησαν με την εξέλιξη ή ακόμη και με το τέλος της σειράς, ωστόσο τόνισε πως αρκετές φορές τα όρια ξεπεράστηκαν.

«Ο τρόπος με στενοχώρησε πολλές φορές, καθώς προσέβαλε με κάθε τρόπο συνεργάτες μου με βρισιές και χαρακτηρισμούς, κανάλι, σεναριογράφους, παραγωγή και ηθοποιούς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμά της για το #elenianna και η δύναμη των γυναικών

Η Ηρώ Πεκτέση στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις δύο ηρωίδες και στο κοινό που τις στήριξε από την πρώτη στιγμή.

Όπως ανέφερε, πίστευε πως η κοινότητα που δημιουργήθηκε γύρω από το #elenianna θα παρέμενε ένας χώρος αγάπης, έκφρασης και αλληλοσεβασμού, γι’ αυτό και τη στενοχώρησαν οι ακραίες αντιδράσεις που κατά καιρούς εμφανίστηκαν στα social media.

«Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από όλα αυτά και πίστευα πως το #elenianna θα διαφέρει. Καταλαβαίνω πως ο κάθε άνθρωπος έχει τους λόγους του να επαναστατεί και καλό είναι να το κάνει. Αλλά να το κάνει όταν έχει βρει όντως τον εχθρό του. Δεν νομίζω πως ο εχθρός είναι ο "Άγιος Έρωτας"», έγραψε.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ανάρτησής της στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους όλους αυτούς τους μήνες, στέλνοντας ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για την αγάπη, τα μηνύματα, τα τραγούδια, τα ποιήματα και τις προσωπικές ιστορίες που μοιράστηκαν μαζί της.

«Χωρίς εσάς δεν θα ήταν τίποτα το ίδιο», τόνισε, προσθέτοντας πως η επικοινωνία με το κοινό αποτελεί τη μεγαλύτερη ανταμοιβή για έναν καλλιτέχνη.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Ηρώ Πεκτέση έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη δύναμη της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών.

«Κρατώ το φως από το #elenianna και από όλες εσάς που με συγκινήσατε τόσες φορές. Οι γυναίκες μπορούν να καταφέρουν τα πάντα όταν ενωθούν. Σας έχω στην καρδιά μου. Εις το επανιδείν», έγραψε συγκινημένη, αποχαιρετώντας έναν ρόλο που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό.