Ηρώ Σαΐα για Σταύρο Ξαρχάκο: «Τα πρώτα χρόνια πάλευα να το σκάσω από αυτή τη σχέση»

Η Ηρώ Σαΐα ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το γεγονός πως ενώ στην αρχή της σχέσης της με τον Σταύρο Ξαρχάκο όσοι λίγοι το γνώριζαν της έλεγαν να χωρίσουν, εκείνη τελικά άκουσε την καρδιά της. «Ο Σταύρος είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος μέσα του και ένας πολύ γοητευτικός, για μένα, άντρας έξω του. Ακόμα και τώρα στα 87 του χρόνια, είναι απίστευτο αυτό. Είμαστε μαζί 18 στα 19 χρόνια, αλλά τα πρώτα 4-5 χρόνια ήμασταν και δεν ήμασταν μαζί. Εγώ πάλευα να το σκάσω από αυτή τη σχέση. Όλοι μου έλεγαν ότι ήταν λάθος και τότε σε αυτή την ηλικία ακούς τι σου λένε και σκέφτεσαι τι θα πουν οι άλλοι. Ευτυχώς δεν τους άκουσα.

Όταν έφευγα με διεκδικούσε αρκετά και νομίζω ότι δεν χρειαζόταν να με διεκδικήσει και πολύ, μόνη μου γύριζα. Προσπαθούσα να φύγω και να κάνω αυτό που οι άλλοι θέλουν. Κυρίως εγώ ήμουν αυτή που έλεγα ότι όχι δεν είναι σωστό. Γενικά νομίζω ότι για προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη που λέγανε παλιά σε ένα σίριαλ αυτό είναι το πιο σωστό. Δεν πρέπει να ακούμε τους άλλους. Πρέπει να ακούμε την καρδιά μας γιατί πρέπει να έχουμε και την ευθύνη του σωστού και του λάθους».

«Δεν θέλω τα παιδιά να τα βαραίνει το ποιοι είναι οι γονείς τους»

«Τον κορονοϊό τον βγάλαμε όλο με τα μικρά να βλέπουν στο iPad τη Λίμνη των Κύκνων, να ντύνονται αναλόγως και να χορεύουν. Δεν θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν μια καλλιτεχνική φύση. Δεν πρέπει να το δένουμε. Αυτά τα θεωρώ επικίνδυνα πράγματα. Αυτά τα δείχνει το μέλλον. Δεν είναι ωραίο τα παιδιά να βαραίνουν με το ποιος είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Με απασχολεί πολύ και το παλεύω να μην γίνεται αυτό. Είναι τώρα 9,5 χρόνων. Έχουν καταλάβει ότι οι γονείς τους είναι πολύ γνωστοί. Και το κατάλαβαν γύρω στα πέντε με έξι χρόνια τους που ερχόντουσαν και σε συναυλίες. Θεωρώ ότι πολύ σωστά το κάνουμε και δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά όσο άλλα ίσως, γιατί ζούμε πολύ φυσιολογικά εμείς».

«Είπα ότι πρέπει να κάνω στροφή στο μυαλό μου»

«Είμαι δυστυχώς ψυχαναγκαστική και το παλεύω με τον εαυτό μου. Μου αρέσει να υπάρχει τάξη καθαριότητα στο σπίτι και τα λοιπά. Το παλεύω όμως για να μην υπάρχει τόση. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Ευτυχώς το συνειδητοποίησα νομίζω σχετικά νωρίς. Προσπαθώ τον χρόνο που χαραμίζω στις δουλειές να μην τον χαραμίζω πια. Να μένει και λίγη σκονίτσα. Το προσπάθω. Με πληγώνει μερικές φορές. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή. Και όταν το συνειδητοποιούμε αυτό πρέπει πραγματικά να κάνουμε αυτά που αξίζουν. Και αυτό που αξίζει πραγματικά δεν είναι το καθαρό και το τέλειο σπίτι.

Νομίζω ότι βλέποντας τα παιδιά να μεγαλώνουν, κατάλαβα και εγώ πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός γιατί πριν τα παιδιά δεν το καταλάβαινα τόσο. Από τη στιγμή που δεν ξέρω πότε ήταν μωρά και πότε φτάσανε 9,5, κατάλαβα και εγώ ότι ο καιρός περνάει, άσχετα αν εγώ ακόμα δεν βλέπω τρομερές διαφορές πάνω μου. Είπα ότι πρέπει να κάνω στροφή στο μυαλό μου. Παίζει ρόλο και η ωριμότητα που έρχεται, θεωρώ, με τον καιρό στον άνθρωπο. Όταν αρρωσταίνουμε συνειδητοποιούμε πόσο περαστικοί είμαστε σε αυτή τη ζωή».