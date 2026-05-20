Ήρωας οδηγός ΚΤΕΛ: Έσβησε φωτιά σε αυτοκίνητο και έσωσε οικογένεια με δύο παιδιά

Σωτήρια αποδείχθηκε η παρέμβαση οδηγού λεωφορείου των ΚΤΕΛ Μαγνησίας, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες, ενώ εκτελούσε το μεσημεριανό δρομολόγιο από τον Βόλο προς τη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε μπροστά σε ένα επικίνδυνο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του E-Thessalia, λίγο πριν τα Μάλγαρα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε οικογένεια με δύο μικρά παιδιά τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Η άμεση επέμβαση του οδηγού

Χωρίς να χάσει χρόνο, ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε άμεσα το όχημα και, με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, πήρε τους πυροσβεστήρες και έσπευσε να βοηθήσει.

Με την άμεση επέμβασή του κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά και τελικά να την κατασβέσει, αποτρέποντας τα χειρότερα για την οικογένεια.

Η αποφασιστικότητα και η ετοιμότητα του οδηγού αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη διάσωση και την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των επιβατών του αυτοκινήτου.

Μετά το περιστατικό, το λεωφορείο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του, ενώ συνάδελφοι και επιβάτες συνεχάρησαν τον οδηγό για την άμεση αντίδρασή του και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξε, κάνοντας λόγο για μια πράξη ανθρωπιάς και επαγγελματισμού.