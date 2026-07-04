Ήρωες της παραλίας έσωσαν δύο ανήλικα αδέρφια από βέβαιο πνιγμό στην Ηλεία

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Σπιάντζας στην Ηλεία, όταν δύο ανήλικα αδέρφια, ηλικίας 13 και 15 ετών, παρασύρθηκαν από το ισχυρό θαλάσσιο ρεύμα και κινδύνευσαν με πνιγμό. Ο ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος, μαζί με τον διασώστη του ΕΚΑΒ Χρήστο Κούλη, δεν έχασαν ούτε δευτερόλεπτο και έπεσαν αμέσως στη θάλασσα για να σώσουν τα δύο παιδιά, δίνοντας μάχη με τα κύματα.



Οι λουόμενοι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την επιχείρηση διάσωσης. Ο ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος και ο Χρήστος Κούλης, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας αλλά έτυχε να βρίσκεται στο σημείο, έδειξαν ψυχραιμία, θάρρος και αυταπάρνηση, καταφέρνοντας να προσεγγίσουν τα δύο αδέρφια και να τα οδηγήσουν με ασφάλεια πίσω στην ακτή.

Βούτηξαν αμέσως

Τα δύο παιδιά είχαν απομακρυνθεί από την ακτή λόγω των ισχυρών ρευμάτων και δεν μπορούσαν πλέον να επιστρέψουν μόνα τους. Βλέποντας τον κίνδυνο, οι δύο άνδρες μπήκαν αμέσως στη θάλασσα, αψηφώντας τα κύματα και τις δύσκολες συνθήκες, με μοναδικό στόχο να σώσουν τα παιδιά.



Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, κατάφεραν να βγάλουν τα δύο αδέρφια στην ακτή σώα και έχοντας τις αισθήσεις τους. Στη συνέχεια, τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου υποβλήθηκαν σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο και έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα.

Κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη Σπιάντζα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε. Η άμεση αντίδραση, η εμπειρία και η ψυχραιμία του Γιώργου Νικολόπουλου και του Χρήστου Κούλη αποδείχθηκαν καθοριστικές, χαρίζοντας στα δύο παιδιά την ευκαιρία να επιστρέψουν ασφαλή στις οικογένειές τους.



Μιλώντας στo patrisnews.gr, οι δύο άνδρες περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές της διάσωσης, τονίζοντας ότι εκείνη την ώρα το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να σωθούν τα παιδιά. Όπως ανέφεραν, έκαναν απλώς το καθήκον τους και αισθάνονται μεγάλη ανακούφιση που η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος.



Η πράξη τους αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επαγγελματισμού, ανθρωπιάς και αυτοθυσίας, αποδεικνύοντας πως σε κρίσιμες στιγμές η ψυχραιμία και η άμεση επέμβαση μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.