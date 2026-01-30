Ηρωική παρέμβαση: Ο Batman ζητά να σταματήσει η συνεργασία με την ICE

Μια ασυνήθιστη σκηνή σημειώθηκε σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Σάντα Κλάρα, στην Καλιφόρνια, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε στο βήμα ντυμένος ως «Batman», ζητώντας από τις τοπικές αρχές να σταματήσουν κάθε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Φορώντας την πλήρη στολή του χαρακτήρα, ο άνδρας κατηγόρησε το δημοτικό συμβούλιο για καθυστερήσεις και αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπερβαίνει τις αρμοδιότητές της εις βάρος της τοπικής κοινότητας. Τόνισε ότι η απουσία σαφούς στάσης από την πλευρά της πόλης θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των ευάλωτων πολιτών.

🇺🇸 Vêtu d’un costume de Batman, un homme a pris la parole face au conseil municipal de Santa Clara, en Californie, exigeant qu’il prenne des mesures concrètes pour empêcher toute coopération avec la police de l’immigration (ICE) avant le Super Bowl le 8 février ⤵️ pic.twitter.com/QLGXL1UdUM — Agence France-Presse (@afpfr) January 30, 2026

Κάλεσε το συμβούλιο να δεσμευτεί εγγράφως ότι δεν θα διατεθούν δημοτικοί πόροι, στοιχεία ή επιχειρησιακή συνδρομή προς την ICE, τονίζοντας ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να προστατεύουν όλους τους κατοίκους, ανεξαρτήτως καθεστώτος παραμονής. Στην κριτική του εξαιρέθηκε μόνο ένας σύμβουλος, στον οποίο απέδωσε θετική στάση.

Η ομιλία διακόπηκε από τον ήχο που σηματοδοτεί τη λήξη του χρόνου, ενώ η επόμενη ομιλήτρια σχολίασε με χιούμορ ότι «είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς μετά τον Batman», προκαλώντας στιγμιαία χαμόγελα στην αίθουσα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε επίσημο βίντεο του δήμου και γρήγορα διαδόθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, πυροδοτώντας συζητήσεις τόσο για τον ασυνήθιστο τόνο της παρέμβασης όσο και για τα αιτήματα που διατυπώθηκαν.