«Ήρθε η ώρα να δούμε τα ζώα ως άτομα»: Vegan παρέμβαση στην Πλατεία Συντάγματος

Την ώρα που στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί το αδιαχώρητο από Αθηναίους, αλλά και τουρίστες, που εκμεταλλεύονται την ημέρα για να κάνουν τα πρώτα τους ψώνια ενόψει Πάσχα, μία vegan διαμαρτυρία πραγματοποιείται στην Πλατεία Συντάγματος.

Ειδικότερα, μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νέμεσις πραγματοποιούν παρέμβαση στην κεντρική πλατεία της Αθήνας κρατώντας πλακάτ που γράφουν πως «ήρθε η ώρα να δούμε τα ζώα ως άτομα».

«Μια σιωπηλή κραυγή απέναντι στην παράδοση»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η δράση δεν είχε χαρακτήρα «παράστασης» αλλά αποτελούσε μια διαμαρτυρία ενάντια στην κανονικοποίηση της βίας.

«Ήταν μια σιωπηλή κραυγή απέναντι στη σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων ζώων στο όνομα μιας παράδοσης. Θελήσαμε να υπενθυμίσουμε ότι το Πάσχα, όπως και κάθε γιορτή, δεν χρειάζεται να βασίζεται στον πόνο και το αίμα. Αρνιά και κατσίκια – μωρά ζώα 4-5 εβδομάδων – σφάζονται μαζικά, με θρησκευτική κάλυψη και κοινωνική αποδοχή», αναφέρει μεταξύ άλλων η Νέμεσις, θέτοντας το ερώτημα: «Μπορεί η αγάπη να στηρίζεται στον θάνατο;».

«Κάθε χρόνο σφάζονται πάνω από δύο εκατομμύρια μωρά, αρνάκια και κατσικάκια - Αυτό το έθιμο δεν πρέπει να υφίσταται»

Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νέμεσις πραγματοποίησαν παρέμβαση στο Σύνταγμα με πλακάτ που γράφουν πως «ήρθε η ώρα να δούμε τα ζώα ως άτομα»



Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο

Το εορταστικό ωράριο θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, με κορύφωση τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, όπου αναμένεται νέα κορύφωση στην εμπορική κίνηση.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο:

Κυριακή των Βαΐων (5/4) 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα (6/4) 09.00 – 21.00

Μ. Τρίτη (7/4) 09.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη (8/4) 09.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη (9/4) 09.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή (10/4) 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο (11/4) 09.00 – 15.00

ΠΑΣΧΑ (12/4) ΑΡΓΙΑ