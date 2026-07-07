«Ήρθε κατά πάνω μου»: Τι συνέβη με λουόμενη που υποστηρίζει ότι τη χτύπησε λαγοκέφαλος στην Πάτρα

Αναστάτωση προκλήθηκε στην πλαζ της Πάτρας, όταν μία λουόμενη τραυματίστηκε ελαφρά ύστερα από επαφή με μεγάλο ψάρι, το οποίο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έμοιαζε με λαγοκέφαλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (5/7) σε μία από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της πόλης. Η γυναίκα, περίπου 60 ετών, κολυμπούσε μαζί με δύο φίλες της όταν, όπως περιέγραψαν, ένα μεγάλο ψάρι τις πλησίασε και τη χτύπησε.

«Με χτύπησε και μου προκάλεσε αμυχή»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο επικεφαλής του Κέντρου Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών, Χαράλαμπος Μπακόπουλος, ανέφερε ότι η γυναίκα προσήλθε στο Κέντρο Υγείας περίπου στις 07:30 το πρωί. Σύμφωνα με όσα του περιέγραψε, μόλις μπήκε στη θάλασσα αντιλήφθηκε την παρουσία ενός μεγάλου ψαριού, το οποίο εκτίμησε ότι έμοιαζε με λαγοκέφαλο.

Όπως ανέφερε, το ψάρι την πλησίασε και τη χτύπησε με το κεφάλι του, προκαλώντας αμυχή και εκδορά στην περιοχή του λαιμού. Η γυναίκα βγήκε αμέσως από το νερό, διαπίστωσε ότι αιμορραγούσε ελαφρά, καθάρισε το τραύμα στις εγκαταστάσεις της παραλίας και στη συνέχεια μετέβη στο Κέντρο Υγείας. «Ήρθε κατά πάνω μου, με χτύπησε με το κεφάλι του στην τραχηλική χώρα και μου έκανε μία αμυχή», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα, της χορήγησαν αντιτετανική κάλυψη και αντιβιοτική αγωγή, ενώ της έδωσαν οδηγίες για την παρακολούθηση της κατάστασής της. Σύμφωνα με τον κ. Μπακόπουλο, η γυναίκα είναι πλέον καλά στην υγεία της.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ήταν λαγοκέφαλος

Ο επικεφαλής του Κέντρου Υγείας διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για δάγκωμα αλλά για χτύπημα, το οποίο προκάλεσε επιφανειακό τραυματισμό.

Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα το είδος του ψαριού, καθώς η εκτίμηση βασίζεται αποκλειστικά στις περιγραφές της λουόμενης και των δύο γυναικών που βρίσκονταν μαζί της.

Με αφορμή το περιστατικό, οι γιατροί υπενθυμίζουν ότι σε κάθε τραυματισμό μέσα στη θάλασσα οι λουόμενοι θα πρέπει να καθαρίζουν άμεσα το τραύμα και να απευθύνονται σε Κέντρο Υγείας ή νοσοκομείο για την κατάλληλη ιατρική εκτίμηση και αντιμετώπιση.