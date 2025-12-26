Isabelle Adjani: «Αισθανόμουν κακοποιημένη από το τελικό μοντάζ κάποιων ταινιών»

Στο Arcs Film Festival στο Bourg-Saint-Maurice της Σαβοΐας, παρευρέθηκε η ηθοποιός και μίλησε για το επάγγελμά της, τις καλλιτεχνικές της δεσμεύσεις, αλλά και για τις «απογοητεύσεις» που βίωσε με ορισμένους σκηνοθέτες.

Η Isabelle Adjani είπε χωρίς να αναφέρει ονόματα σκηνοθετών. «Μπορεί να υπάρχει ένα αρπακτικό, κυριαρχικό βλέμμα, μια ηγεμονική στάση», ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι αισθανόταν «κακοποιημένη» όταν το τελικό μοντάζ κάποιων ταινιών ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που της είχαν περιγράψει αρχικά.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της εξομολογήθηκε: «Ακόμη και όσα έχω κάνει πρόσφατα, μοιάζουν λιγότερα με αυτά που θέλω να εκφράσω για να συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις γυναίκες».

«Αν ήμουν 18 χρόνων σήμερα, δεν νομίζω ότι θα έκανα αυτό το επάγγελμα. Πρέπει να είσαι πολύ καλά περιτριγυρισμένη, πολύ καλά προστατευμένη. Εγώ δεν ήμουν, δεν είχα τα κλειδιά, δεν ήξερα τους κώδικες, οπότε υπέστη καταστάσεις με πολλή βία» δεν δίστασε να παραδεχθεί όταν η συζήτηση ήρθε στις συμβουλές που θα έδινε σε μια νεαρή γυναίκα.

Λίγα λόγια για εκείνη...

Έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο σε ηλικία 14 ετών, έγινε δεκτή στην Κομεντί Φρανσέζ σε ηλικία 17 ετών και η διασημότητα της χτύπησε την πόρτα στα μέσα της δεκαετίας του 1970, πρώτα μέσα από την τηλεόραση και αργότερα από τον κινηματογράφο και ανήλθε γρήγορα στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Συνήθως ερμηνεύει χαρακτήρες νευρωτικούς, εύθραυστους, μυστηριώδεις, διαταραγμένους, παράφρονες ή συναισθηματικά ασταθείς.