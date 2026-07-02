Πολιτική Ζωή Κωνσταντοπούλου Θεσσαλονίκη Βουλή Επίθεση με Γκαζάκια

Ισχυρές ενδείξεις προβοκάτσιας στην τριπλή επίθεση της Θεσσαλονίκης, λέει η Κωνσταντοπούλου

«Όπως στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, η ίδια η πρωθυπουργική οικογένεια έχει εργαλειοποίησει αυτή τη στυγερή δολοφονία».

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Κατερίνα Κανάκη

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Ισχυρές ενδείξεις «προβοκάτσιας» στην τριπλή τρομοκρατική επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εντοπίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας από βήματος Ολομέλειας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε απόπειρα «εργαλειοποίησης» των επιθέσεων από την κυβερνώσα παράταξη, η οποία, όπως υποστήριξε, «δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα».

«Όπως στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, η ίδια η πρωθυπουργική οικογένεια έχει εργαλειοποίησει αυτή τη στυγερή δολοφονία. Έχουν στηθεί καριέρες πάνω στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Πρόκειται για το κόμμα που έχει εργαλειοποίησει τις τρεις δολοφονίες στη Marfin αλλά ο μακροβιότερος υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεν το έχει εξιχνιάσει», ανέφερε η ίδια.

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Πολιτική Ζωή Κωνσταντοπούλου Θεσσαλονίκη Βουλή Επίθεση με Γκαζάκια

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