Ισχυρές ενδείξεις προβοκάτσιας στην τριπλή επίθεση της Θεσσαλονίκης, λέει η Κωνσταντοπούλου

Ισχυρές ενδείξεις «προβοκάτσιας» στην τριπλή τρομοκρατική επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εντοπίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας από βήματος Ολομέλειας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε απόπειρα «εργαλειοποίησης» των επιθέσεων από την κυβερνώσα παράταξη, η οποία, όπως υποστήριξε, «δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα».

«Όπως στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, η ίδια η πρωθυπουργική οικογένεια έχει εργαλειοποίησει αυτή τη στυγερή δολοφονία. Έχουν στηθεί καριέρες πάνω στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Πρόκειται για το κόμμα που έχει εργαλειοποίησει τις τρεις δολοφονίες στη Marfin αλλά ο μακροβιότερος υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεν το έχει εξιχνιάσει», ανέφερε η ίδια.