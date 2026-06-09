Ισχυρές παρουσίες στο ετήσιο Gala της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η καρδιά της διασποράς θα χτυπήσει στο City του Λονδίνου, όπου θα πραγματοποιηθεί το 31ο Ετήσιο Black-Tie Gala της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο φετινό Gala αναμένονται περίπου 250 προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους ανώτατα στελέχη από τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό, επενδυτικό και νομικό χώρο Ελλάδας, Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου. Keynote speaker της βραδιάς θα είναι η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με θεματολογία που θα εστιάσει στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και το αποτύπωμά τους στις αγορές κεφαλαίων.

Η παρουσία της κ. Λαζαράκου προσδίδει ιδιαίτερο θεσμικό ενδιαφέρον στη φετινή διοργάνωση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κεφαλαιαγορές, η εποπτεία, η καινοτομία και το AI βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς οικονομικού διαλόγου. Στη βραδιά θα παρευρεθούν επίσης οι Πρέσβεις της Ελλάδας και της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιωάννης Τσαούσης και Κυριακός Κούρος, αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό χαρακτήρα της εκδήλωσης και τη σημασία της ως σημείου συνάντησης της ελληνικής και κυπριακής παρουσίας στο Λονδίνο.

Πέραν των στελεχών που δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο, στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν και προσωπικότητες από την Ελλάδα με ισχυρή παρουσία στους τομείς των επενδύσεων, του banking και της διεθνούς νομικής αγοράς. Μεταξύ των επιβεβαιωμένων συμμετοχών περιλαμβάνονται ο Μπάμπης Αγγελετόπουλος, CEO της Whitetip Investments, ο Νίκος Κωστίκας, Partner στη Watson Farley & Williams, η Χριστίνα Παπανικολοπούλου από την Papanikolopoulou Law, ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Partner στη Machas Law, και η Κατερίνα Νομικού από τη Whiteblue Legal.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο εμβληματικό Drapers’ Hall, ένα private hall του 16ου αιώνα, ακριβώς πίσω από την Bank of England. Πρόκειται για έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και αισθητική βαρύτητα, γνωστό για τη συλλογή έργων τέχνης που διαθέτει, μεταξύ των οποίων και πορτραίτο του Βασιλιά Καρόλου. Ξεχωριστή θέση έχει το Ballroom, με ζωγραφιές και ψηφιδωτά εμπνευσμένα από έργα του Shakespeare.

Η βραδιά έχει σχεδιαστεί και με ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα, καθώς το πρόγραμμα θα κινηθεί σε ύφος late baroque και early classical, με σύνολο 21 μουσικών. Η επιλογή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο ύφος της εκδήλωσης, που συνδυάζει τον θεσμικό χαρακτήρα, το networking υψηλού επιπέδου και την πολιτιστική εμπειρία.

Οι φετινοί sponsors της εκδήλωσης είναι οι Howden Hellas, Euroxx Securities, Lambadarios Law και Snappi, με μέλη των executive boards τους να αναμένεται να δώσουν το παρών.

Η Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου ιδρύθηκε το 1994 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς θεσμούς σύνδεσης της ελληνικής και κυπριακής χρηματοοικονομικής διασποράς στο Λονδίνο.

Πέρα από το ετήσιο Gala, η Ένωση αναπτύσσει σταθερά δράσεις διαλόγου και δικτύωσης, έχοντας διοργανώσει, μεταξύ άλλων, συζητήσεις με τον πρώην Οικονομικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Πατέλη, με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς και εκδήλωση στο LSE με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Οι φετινοί sponsors είναι οι Howden Hellas, Euroxx Securities, Lambadarios Law και Snappi. Θα παρευρεθούν μέλη των exec board αυτών.



Παρόντες θα είναι οι Πρέσβεις της Ελλάδας(Ι.Τσαούσης) και της Κύπρου(Κ.Κούρος) στο HB. Πέραν των όσων διαμένουν στο Λονδίνο, θα βρίσκονται και στελέχη από τον χώρο των επενδύσεων, banking και διεθνών δικηγορικών από Ελλάδα. Confirmed είναι: Μπάμπης Αγγελετόπουλος(CEO, Whitetip Investments), Νίκος Κωστίκας (Partner, Watson Farley & Williams), Χριστίνα Παπανικολοπούλου (Papanikolopoulou Law), Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (Partner, Machas Law), Κατερίνα Νομικoύ (Whiteblue Legal).





Λίγα λόγια για την Ένωση:

Η Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών ΗΒ ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί έναν από τους βασικούς θεσμούς σύνδεσης της ελληνικής και κυπριακής χρηματοοικονομικής διασποράς στο Λονδίνο. Στο παρελθόν, πρόεδροι της Ένωσης έχουν διατελέσει ο Χρήστος Μεγάλου και ο Νότης Μηταράκης.

