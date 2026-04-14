Iσχυρή άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο - Πρωταγωνιστές της συνεδρίασης οι τράπεζες και ο Aktor

Διπλά ευνοημένο βγήκε το ελληνικό χρηματιστήριο από τις τρέχουσες εξελίξεις. Βέβαια η λέξη ευνοημένο είναι ευφημισμός καθώς οι οικονομικές συνθήκες διεθνώς και εγχωρίως παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Και για του λόγου το αληθές, το ελληνικό χρηματιστήριο γλύτωσε με τις δύο αργίες (Μεγ. Παρασκευής και Δευτέρας του Πάσχα) τις δύο διορθωτικές κινήσεις των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ενώ ταυτόχρονα “καβάλησε το κύμα” της ανόδου σήμερα που κινούνται ανοδικά τα ξένα χρηματιστήρια.

Οι δύο βασικοί λόγοι της ανόδου σε Αμερική και Ευρώπη είναι το γεγονός ότι είχαν ξεπεράσει το τεχνικό όριο διόρθωσης του 10% οπότε επανήλθαν αγοραστές και ο δεύτερος και βασικότερος λόγος ότι επανέρχονται ΗΠΑ και Ιράν σε νέες διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι τιμές του πετρελαίου (Brent και WTI) υποχωρούσαν στα 98 και 96 δολάρια /βαρέλι αντίστοιχα. Θα πρέπει να τονίσουν

Ξένες αγορές: Ήπιες ανοδικές κινήσεις στις ΗΠΑ , εντονότερες στην Ευρώπη

Λίγο πριν τις 17.30 ώρα Ελλάδος , ο Dow Jones αυξάνονταν 0,6%, ο S&P 500 κατά 0,65% και ο Nasdaq 1% περίπου. Στην Ευρώπη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο με τον DAX να αυξάνεται κατά 1,34%, τον γαλλικό CAC κατά 0,9%, τον ιταλικό MIB κατά 1,2% και τον Eurostoxx 50 κατά 1,22%.

Ελληνικό Χρηματιστήριο: Τραπεζική ανοδική εκτίναξη με υψηλούς όγκους συναλλαγών

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, τη νήμα της ανόδου έπιασε από την αρχή η αγορά κάνοντας εκκίνηση Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.270 μονάδες και σταδιακά φούντωναν οι αγοραστές κυρίως στις τραπεζικές μετοχές αλλά και σε μη τραπεζικά blue chips. Στο τέλος της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.284,4 μονάδες με άνοδο 2,64%. Η αξία συναλλαγών έφτασε στα 470 εκατ. Ευρώ ενώ από τις μετοχές που συναλλάχθηκαν οι 84 ήταν ανοδικές και οι 35 πτωτικές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) μεταβλήθηκε κατά 2,79%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 2,23% και ο τραπεζικός δείκτης κατά 5,63% με άνοδο και στις 7 μετοχές του κλάδου. Από τα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισε η μετοχή του Aktor, της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, Viohalco, Τitan και Coca Cola. Άνοδο είχαμε και σε μετοχές της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης όπως στην ΕΚΤΕΡ και στην Bally's Intralot που ανακοίνωσε νέο έργο στον Καναδά.

Αυξημένοι τζίροι συναλλαγών

Το θετικό της σημερινής συνεδρίασης στο ελληνικό χρηματιστήριο ήταν ότι η σημαντική άνοδος του Γενικού Δείκτη και των τραπεζικών μετοχών συνοδεύτηκε με αυξημένους τζίρους στις συναλλαγές κυρίως από χαρτοφυλάκια εξωτερικού. H άνοδος των συναλλαγών που άγγιξαν τα 500 εκατ. Ευρώ οφείλεται σε αναδιορθρώσεις χαρτοφυλακίων.